Logroño se suma mañana a la celebración del Día de la Música con conciertos en varios puntos de la ciudad

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, con la colaboración de varias escuelas de música de la ciudad, se suma mañana viernes a la celebración del Día Europeo de la Música con conciertos en varios puntos de la capital.

Según ha explicado la concejala de Política de Familia y Servicios Sociales, Patricia Sainz, "va a ser una jornada de celebración en la que vamos a poder disfrutar del enorme talento que hay en nuestra ciudad en una jornada para compartir distintos estilos y géneros entre todo tipo de personas, a través de este lenguaje universal que es la música".

Y es que, según ha recordado, el Día de la Música, que se conmemora cada 21 de junio, se oficializó a partir del año 1982, cuando un grupo de músicos tomaron las calles para festejar esta fecha, la cual a partir de ese momento sería gratuita, con intención de entretener al público y donde no existiera distinción en lo referente a los géneros musicales y que abriera las puertas a nuevas manifestaciones como por el ejemplo la música urbana, el rap o la música techno, entre otras.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Logroño se quiere sumar a esta celebración con una serie de conciertos que tendrán lugar mañana en distintos puntos de la ciudad, una iniciativa en la que colaborarán nuevamente varias escuelas de música con el objetivo de hacer a la ciudadanía partícipe de esta fiesta.

Así, la Escuela Municipal de Música actuará en La Gota de Leche y la Plaza del Parlamento entre las 17 y las 20,30 horas. Primero habrá una variada muestra de actuaciones individuales, dúos, tríos y grupos de cámara, de las diferentes especialidades instrumentales que se ofrecerá en el patio central de la Gota de Leche.

A las 18,30, también en el patio central, se procederá a la entrega de diplomas a los alumnos que han finalizado su formación musical. Los combos de la escuela amenizarán estos reconocimientos con la interpretación de temas míticos del rock internacional como Hotel California, de los Eagles o Hold the line del grupo Toto.

A partir de las 19 horas, en la Plaza del Parlamento de La Rioja, toman protagonismo las grandes agrupaciones que forman profesores y alumnos. La orquesta de cuerda será la primera en actuar e interpretará temas de bandas sonoras como Juego de tronos y Arabbian nights. Tomará el relevo la agrupación de adultos con un popurrí de Nino Bravo y Latín mood, entre otros.

Para finalizar, la banda de la Escuela Municipal de Música de Logroño ofrecerá un amplio repertorio de obras de diferentes estilos como: Fast and blues, Amor, amor o El camino. Entre las 19 y las 21,30 horas, Musicalia actuará en la calle María Teresa Gil de Gárate, número 54, con actuaciones de niños y niñas de Pequemúsica, pianistas, cantantes de música moderna y combos de rock.

En el Paseo del Espolón (zona de ‘las Ranitas’), de 19 a 22 horas, Píccolo y Saxo ofrecerá las siguientes actuaciones: Combo Number One, Pop Rock, 15 de mayo y Casual Combo, cuatro combos de jóvenes y adultos (desde las 19 horas), Píccolo Big Band (20 horas) y Bandaluse (20,45 horas), conciertos con un repertorio variado que incluye jazz, pop, rock, blues, bossa nova y funk.

Y Assai Piu Musica ofrecerá, entre las 19 y las 21 horas en la calle Tricio, frente a la escuela (situada en el número 1), las siguientes actuaciones: Banda Assai Piu Musica (Himno Assai Piu Musica, Star Wars, Dixieland Salute, Idk); Big Band Assai Piu Musica (St. Thomas, Beautiful Love, Autumn Leaves), Combo Ruta 890 (Stand by me, Ironic, Hopelessly devoted to you), y Combo Jogosti Trío (Cielo hermético y Por la Raja de Tu Falda).