LoVisual convierte 57 establecimientos logroñeses en "una gran viñeta urbana" para 'Hacer, de nuevo, ciudad'

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival LoVisual ha convertido Logroño, desde hoy y por espacio de diez días, un total de 57 establecimientos de la capital riojana -48 comercios y 9 espacios gastronómicos- en "una gran viñeta urbana", que tiene como principal objetivo, tal y como reza el lema de esta quinta edición de la iniciativa, el 'Hacer, de nuevo, ciudad'.

Este jueves se ha inaugurado de manera oficial el Festival, en un acto en el que han participado el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; los directores de LoVisual, Daniel Niño y Javier Peña; la diseñadora Andrea Santamarina, autora de los dibujos que se pueden ver en los escaparates y calles de Logroño; y Asun Cámara de A&A. Además, han estado presentes la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos y el presidente de la Cámara de Comercio, Jaime García Calzada.

Como ha apuntado Hermoso de Mendoza, "después de unos meses de cierto letargo en la actividad comercial y gastronómica, LoVisual emerge con la idea de dinamizar la ciudad, su comercio, sus espacios gastronómicos, animar a sus gentes y recuperar la economía a través de la cultura, el diseño, la innovación y la creatividad en la calle porque la ciudad, en conjunto, está abierta".

Un reclamo a través del arte "que, en este año tan complicado -ha proseguido el alcalde- implica incluso un espíritu: el del comercio y la hostelería que, pese a las dificultades, pese a las restricciones en el aforo, pese a todo, siguen confiando en dar el mejor producto y el mejor servicio a sus clientes, ese trato personal, cercano y lleno de mimo que les distingue".

De este modo, quien pasee o transite estos días por Logroño, algo que el primer edil ha animado a hacer a todos, se verá sorprendido por los dibujos de la diseñadora Andrea Santamarina que se han trasladado a los escaparates y a los espacios gastronómicos, a los mupis de paradas de autobús y los puntos publicitarios de la ciudad y a banderolas que se han colocado en diferentes calles hasta completar una viñeta urbana que lanza una imagen y mensaje de positividad.

Unos dibujos con un color y un trazo fluido, que transmiten vitalidad estos días a las calles de Logroño y, al mismo tiempo, dan mayor visibilizar a los comercios y espacios gastronómicos que se han convertido en espacios abiertos al arte.

Ilustraciones que nacieron como bocetos durante el confinamiento y que, en palabras de la autora, "surgen de observar lo cotidiano, porque me interesa lo que me inspira la gente normal, los personajes anónimos, sacarlos a la calle empoderados y también, más democráticos, porque están al alcance de que los pueda ver todo tipo de público, no solamente los que normalmente van a ver arte ex profeso a las galerías".

Los organizadores de LoVisual, Daniel Niño y Javier Peña, han agradecido el esfuerzo realizado por las instituciones, especialmente el Ayuntamiento -que ha aumentado en un 50% su aportación económica a esta iniciativa-, para poder llevar adelante el Festival, así como a los establecimientos implicados, "el doble que en ediciones anteriores", todo, con el objetivo, como dice el lema, de "hacer ciudad".

EL FESTIVAL.

LoVisual ha trasladado, a través de estas creaciones, los balcones y ventanas a pie de calle para construir un vínculo comunitario con una serie de personajes anónimos, personas que contribuyen a hacer ciudad y que son los protagonistas de esta edición. Esos diseños nos animan a salir a la ciudad, a disfrutar de ella, de nuestras calles vivas de comercio, plenas de gastronomía.

LoVisual "es imagen, es diseño, es comercio, es dinamización, es innovación; es un Festival que se celebra principalmente gracias a la implicación de los establecimientos que lo acogen", que, precisamente, "en un año en el que es más necesario que nunca el apoyo al comercio y a la gastronomía locales", se han volcado para hacer que la iniciativa "cuente con la mayor participación de todas sus ediciones".

Un total de 57 establecimientos, "una cifra que duplica la de cualquier otra edición", participan este año, de los que 48 son comercios (16 de ellos lo hacen por primera vez) y 9 espacios gastronómicos. Una "amplia participación ha permitido que el Festival se extienda a barrios donde antes no había llegado como Cascajos o Avenida de Burgos.

En el recorrido por la viñeta urbana de LoVisual se encuentran establecimientos de todo tipo, con carnicerías, zapaterías, floristerías, tiendas de ropa, zapatos o complementos, de decoración, ópticas, pastelerías, pescaderías, lencerías, establecimientos de alimentación, de mobiliario o de sistemas informáticos, entre un largo etcétera.

EL RELATO.

Además, LoVisual explora en 2020 nuevos formatos a través del periodismo y la escritura, que servirán para dar una mayor visibilidad al comercio como sector estructural y vehicular de la ciudad. Así, cuenta este año con los relatos de Sergio C. Fanjul, que recogerán a través de su mirada el ritmo de la ciudad.

En una unión con la viñeta urbana de Santamarina, Fanjul irá relatando la vida cotidiana, la vida comercial, el ritmo de sus gentes para crear una serie de crónicas que se distribuirán con el periódico Lovisual en los diferentes establecimientos comerciales que forman parte del evento.

El periódico es un formato que se incorporó el año pasado y que este año amplía sus contenidos con las firmas de Tachy Mora, periodista especializada en diseño y colaboradora en 'El País Semanal'; Sergio C. Fanjul, relator y periodista colaborador de 'El País' o 'Los Veranos de la Villa'; y Nuria Pajares, periodista riojana, colaboradora de 'nuevecuatrouno'.

LOS PINCHOS.

Por último, durante los diez días, los nueve espacios gastronómicos que participan en el Festival ofrecen pinchos elaborados especialmente para LoVisual, maridados con vinos de Solabal Bodega y Viñedos.

A lo largo de la ruta podremos degustar ravioli de piña relleno de queso; tigres de lacón, jalapeños y gambas; tosta de codorniz; manzanas asadas con foie; cochinillo confitado; torrija caramelizada; montadito de chicharro; tostada de higos o boquerón.

LoVisual es una iniciativa de la Asociación Cultural Visual que cuenta con la implicación de 57 establecimientos comerciales de la ciudad, el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, la Cámara de Comercio, el Gobierno de La Rioja y la colaboración de entidades como Repro Centro Digital, Solabal Bodega y Viñedos, la Cátedra de Comercio de la Universidad, la ESDIR, la FER, TSMGO y Pisamar.