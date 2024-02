Una manifestación exigirá revocar la resolución de las residencias "que prioriza la economía frente a los cuidados"

La marcha saldrá el próximo 24 de febrero, a partir de las 18,00 horas, desde la Consejería de Salud hasta el Palacete de Gobierno



La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública invita a la ciudadanía a una manifestación el próximo 24 de febrero, a las 18,00 horas, para "defender los derechos y la dignidad" de nuestros mayores atendidos en residencias y centros de día ante la resolución aprobada por el Gobierno de La Rioja que exime de responsabilidades a las empresas del sector que no cumplen las ratios de personal.

El portavoz de la Plataforma, Javier Granda, ha recordado que la resolución firmada por la consejera de Salud, María Martín, y publicada ya en el BOR "da prioridad a la economía frente a los cuidados de las personas mayores".

Una resolución "que no tiene nombre, es agresiva, y solo genera tensión en las residencias, centros de día y también entre los familiares de los residentes".

Como ha indicado, en La Rioja hay unas "4.200 familias con personas en residencias o centros de día y esta resolución les genera una inquietud tremenda". Además, "abre la puerta de manera clara a un proceso distinto del que defendemos desde las organizaciones sociales que es defender un servicio público de calidad con personal y con suficiente financiación para resolver la situación de nuestros mayores".

Por todo ello, ha insistido, "no se puede permitir que un Gobierno trate de esta manera a estas personas que tanto han hecho por nosotros".

Granda también ha informado de que se están recogiendo firmas -a través de change.org- que se entregarán al Gobierno riojano en contra de esta resolución".

"LA MAYORÍA SOCIAL ESTÁ AQUÍ"

Desde la Plataforma -indica- "podemos decir sin miedo a equivocarnos que aquí estamos representados la mayoría social de La Rioja, una mayoría social que debería ser más importante que la mayoría parlamentaria que el PP tiene en el Parlamento riojano".

Se demuestra -a juicio de Granda- "que el PP ningunea al Parlamento, a los grupos de la oposición, a las organizaciones sociales... porque ni siquiera son capaces de hacer una consulta para hablar de las normas que quieren poner en marcha".

Todo ello a pesar de que la consejera de Salud "haya pretendido dar la vuelta a esta resolución con ciertas declaraciones pero se equivoca totalmente". Por ello pide al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, "que no se esconda y que no pague a nuestros mayores con esta moneda".

Así las cosas, finaliza, "el próximo 24 de febrero saldremos todos a la calle para exigir que se elimine esta resolución y se evite más conflicto. Esperemos que el Gobierno rectifique".

"ESTA RESOLUCIÓN NO ES UNA SOLUCIÓN"

Por su parte, Carmen Martínez -de CCOO- ha asegurado que desde el sindicato "apoyamos la manifestación" y ha pedido estar "todos juntos y unidos para lograr hacer entender al Gobierno que esta resolución no es una solución".

"Hay que sentarnos y hablar porque esto solo hace que la atención no sea la correcta", ha lamentado.

Aún así -ha reconocido- "no vamos a parar y vamos a seguir en la calle y movilizando a la ciudadanía para que este Gobierno y su presidente atienda nuestras peticiones".

"Las empresas no pueden dejar de seguir incumpliendo la ratio porque la calidad de la atención empeorará" e indica a la consejera de Salud "si tanto cree que se puede apuntalar desde el Servicio Riojano de Salud, le pedimos que entonces las residencias de servicio privado se conviertan en servicio público".

"LA SITUACIÓN DE 2021 NO ES LA MISMA QUE LA DE 2024"

Finalmente, por parte de UGT, Fernando Domínguez, ha recordado a los consejeros de este nuevo Gobierno que "aunque se escuden en decir que el Gobierno anterior ya hizo algo similar, esto fue en 2021, en plena pandemia del covid. Debemos recordar que el año 2024 no es lo mismo que el 2021".

Además, critica que "a pesar de lo que digan no tiene limitación temporal porque dicen que se podrá tener hasta que se evite el desajuste entre oferta y demanda, esto es una excusa para adoptar esta medida que solo ha pedido la parte empresarial".

También ha pedido a las empresas que "si no son capaces de dar este servicio y de cumplir las ratios no se presenten a las licitaciones. Es absolutamente demencial, es una medida que no se ha tomado en ninguna otra ccaa de España y nosotros seguiremos exigiendo su retirada".

La concentración del próximo 24 de febrero saldrá a las 18,00 horas desde la Consejería de Salud -situada en Bretón de los Herreros- y llegará hasta el Palacete del Gobierno riojano.

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja está formada por Alianza Verde, Asociación Cultural de Sorzano, Asociación Vecinal Los Lirios, Asociación Vecinal Madre de Dios, Casal Rioja, CCOO, El Colletero, FADEMUR Rioja, Federación Asociaciones Vecinales de La Rioja, HOAC, Izquierda Unida, Marea Blanca La Rioja, PANAL, Piedra de Rayo, Podemos Rioja, PR+, PSOE, Reas RIOJA, SAE, Satse, SODEPAZ, SOS Cameros, STAR, UGT, Unión de Consumidores de La Rioja y USO.