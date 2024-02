Manzanos reafirma a agricultores su apoyo y disposición para "ser una parte más de solución" y pide "no perder formas"

Agricultores y ganaderos en el acceso al polígono Lentiscares durante la sexta jornada de protestas, a 12 de febrero de 2024, en Navarrete, La Rioja (España). - José Sánchez - Europa Press

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, ha reafirmado este lunes su apoyo "y puesta a disposición" de los agricultores y ganaderos de la comunidad en sus protestas, porque, ha afirmado "queremos ser una parte más de solución". Por eso, ha llamado a los movilizados a que "continúen guardando las formas, que el mensaje llegue claro y que no se diluya por cualquier fallo que puedan tener en las formas".

Manzanos se había desplazado esta mañana a la localidad de Cenicero, para visitar la actuación realizada en el barranco de Riva Rey. En el lugar se ha encontrado con la protesta de los agricultores, que se ha desplazado allí para visibilizarse. La consejera les ha escuchado y atendido, y les ha puesto de manifiesto las más de veinte medidas ofrecidas por el Gobierno de La Rioja.

"Al llegar -ha explicado Manzanos- nos hemos encontrado con todos estos amigos que están reivindicando sus demandas relacionadas con las mejoras en el sector agrario. Hemos estado una semana acompañados de ellos por nuestras carreteras y por nuestras ciudades y nos han puesto de manifiesto lo que ya nos dijeron el pasado jueves cuando fueron recibidos por el presidente, que tienen una problemática que nosotros como Gobierno nos ponemos a su disposición y trasladaremos todas sus demandas al Ministerio y a Bruselas".

En palabras de la consejera, "son demandas justas en las que creemos", por lo que ha añadido que "ya llevamos desde el inicio de Legislatura solicitando esas modificaciones en la PAC, en esos requisitos verdes, en la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, en todo lo que tiene que ver con la competitividad y la recuperación de la rentabilidad".

"Nosotros estamos a su servicio, queremos ser una parte más de la solución. Las razones no le faltan, les pedimos que continúen guardando las formas, que el mensaje llegue claro y que no se diluya por cualquier fallo que puedan tener en las formas. Nosotros, como Gobierno, como Consejería de Agricultura, sin ellos no somos nada, y por eso estamos a su disposición y esperando que se organicen bien y que el ministro Planas pronto los reciba y empiecen a trabajar para solucionar todos estos problemas", ha subrayado.

Así, ha incidido en que "en La Rioja les apoyamos por tierra, mar y aire, llevamos ocho meses en este Gobierno y se cuentan por más de 20 las medidas que vamos tomando".

Ha recordado Manzanos, en este sentido, que "iniciamos la Legislatura con algo tan sencillo como facilitarles las cosechas, teníamos una orden de cosechas que les impedía cosechar la inmensa mayoría de los días, y nosotros nada más llegar, en cuestión de días, modificamos esa orden para que pudieran salir a cosechar".

Ha apuntado igualmente "todas las ayudas que se han ido implementando en cuanto a mínims para ganaderos, en cuanto a la destilación obligada a que las bodegas comprasen uvas viticultorias riojanas, en cuanto a esas ayudas del champiñón que van a salir de manera inminente y todas las ayudas en las que estamos trabajando y ya hemos trabajado, de modo que yo creo que no es justo decir que este Gobierno no ha hecho nada".

"Puedo certificar y certifico que ha hecho mucho y puedo certificar y certifico que vamos a continuar trabajando, escuchando sus reivindicaciones y poniéndonos a su servicio. Todo lo que podamos, pero repito, este Gobierno ha hecho en estos menos de ocho meses mucho trabajo y esperemos poder continuar haciéndolo", ha finalizado la consejera de Agricultura.