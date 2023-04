Marc Murtra, presidente de Indra, en UNIR: "La inteligencia artificial creará oportunidades extraordinarias"

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marc Murtra, presidente de Indra, multinacional española líder en consultoría y tecnología, ha asegurado este jueves en el rectorado de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que la inteligencia artificial "creará oportunidades extraordinarias, pero habrá movimientos que afectarán a muchos perfiles profesionales".

Convocado por esta Universidad, ha protagonizado en Logroño una nueva edición del ciclo 'Aula UNIR'. En este espacio de debate y reflexión ha abordado como eje central de su exposición "el nuevo contexto global y su impacto en la transformación tecnológica de la industria".

Tras ser presentado por Carlos Prieto, director del Centro de Transformación Digital de UNIR, Murtra -quien también es consejero independiente en Ebro Foods, S.A. y patrono de la Fundación 'La Caixa'- ha resaltado que "la automatización de procesos que impulsa la IA provocará más riqueza y será un disparador de crecimiento para las tareas que no se puedan automatizar".

El encuentro, que también ha sido retransmitido vía streaming, ha contado con la presencia de destacadas personalidades de instituciones, organismos y representantes del sector empresarial de La Rioja. Entre otros, han asistido Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño; David Luquín, director general Transformación Digital del Gobierno de La Rioja; Nathalie Beaucourt, directora general de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización del Gobierno de La Rioja; Esmeralda Campos León, concejal de Economía del Ayuntamiento de Logroño; y Kilian Cruz Dunne, también concejal del Ayuntamiento de esta localidad.

Marc Murtra ha sido acompañado además por Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra.

Por parte de esta Universidad han asistido Javier Galiana, director ejecutivo de UNIR; Isabel Martín, responsable de Proyectos del Centro de Transformación Digital; Ana Yangüela, responsable de Proyectos Institucionales, y Alberto Canals, responsable de Relaciones Institucionales.

"VIVIMOS UN MOMENTO CONSTITUYENTE Y TRANSFORMACIONAL"

Marc Murtra, ingeniero industrial que también tiene un Máster en Administración de Empresas (MBA) con major en Finanzas por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York, ha destacado que "en el ámbito de la defensa, la Unión Europea ha comprendido que si no tiene capacidad de autonomía estratégica, no podrá adoptar las mejores decisiones. Por ello, los países europeos han decidido apostar por las decisiones propias. No es casual que las naciones más avanzadas del mundo se respalden en su tecnología militar, como el caso de Estados Unidos o Israel, por ejemplo".

"Vivimos un momento constituyente y transformacionalen el ámbito tecnológico y de la autonomía estratégica de la defensa. El contexto global nos muestra dos vectores: uno es el de cambios geopolíticos, en el que los países de la UE ya no pueden depender de EEUU para afrontar situaciones urgentes, y el otro es el de la eclosión de tecnologías transformadoras, con la inteligencia artificial como punta de lanza", ha complementado.

"Hoy todo el mundo quiere digitalizarse, pero no resulta nada sencillo. En ese proceso se vislumbra un matrimonio indisoluble que une al riesgo con el retorno. Y asumir riesgos implica saber equivocarse. Para ello es necesario generar conocimiento tecnológico, aunque es caro, lento y difícil".

En esta línea ha agregado que para conseguir este objetivo "se requiere talento. En materia de tecnología digital lo más importante son las personas. La demanda de ingenieros seniors en España, por ejemplo, ha crecido un 150% en el último año. Las compañías que sean capaces de atraer ese talento podrán adecuarse mejor al contexto. Será uno de los principales retos en materia de transformación digital en los próximos 10 años".

Posteriormente ha aseverado que "estamos orgullosos como empresa de trabajar en España. Es un país donde se presentan enormes oportunidades, pero queda mucho camino por recorrer. Estamos mucho mejor posicionados de lo que algunos críticos extremos aseguran. No obstante, aún nos falta tamaño y escala en las empresas y operaciones realizadas en el país".

Siguiendo este concepto, ha argumentado que "podemos observar que todas las empresas del Ibex 35 son tecnológicas. En el caso de Indra ayudamos a nuestros clientes a identificar los problemas que tienen y a resolverlos a través de la tecnología. Nuestro reto pasa por realizarles un delivery de transformación digital ganando dinero, porque una empresa debe ganar dinero".

En su opinión aprecia "una convergencia en los programas europeos donde España podrá especializarse y jugar un papel destacado en materia de tecnología de la defensa. Vamos todavía una generación por detrás de Estados Unidos y China. Pero podremos especializarnos en sistemas, que son dispositivos que captan información y la procesan para ayudar en la toma de decisiones. Esto significa que en Indra estamos comenzando a montar tecnología en vehículos blindados donde los soldados puedan ponerse unas gafas que con imágenes aportadas por la IA ayuden a comprender lo que está pasando", ha aseverado quien también ha dedicado varios años a la función pública, donde fue especialista en Estrategia Digital, Transformación Digital y Public-Private Partnerships, y hoy ejerce como profesor asociado de Dirección y Economía Financiera en la Universidad Pompeu Fabra.

"En España estamos por esta labor. Es responsabilidad de todos, y también de Indra captar esta oportunidad. Pero a los jóvenes les recomiendo fijarse más en lo que se hace que en lo que se dice", ha indicado el líder empresarial.

CIBERSEGURIDAD, OTRO ÁMBITO DONDE SE ACELERARÁ LA TRANSFORMACIÓN

Durante el evento, Murtra ha destacado en el turno de las preguntas que otro sector en el que se presentarán más oportunidades en materia de transformación digital será "la ciberseguridad, que requiere de 60.000 profesionales. Y también el ámbito que entrelaza el espacio físico y digital de las organizaciones, además de soberanía de la nube digital".

Tras ser consultado sobre el lugar en el que está parado España para afrontar los desafíos en materia de ciberseguridad, ha subrayado que "se sitúa acorde a lo que corresponde a nuestro PIB, que por habitante es similar al de Corea del Sur. No somos Israel, pero tenemos una situación buena".

En otro orden de temas, el presidente de Indra ha manifestado que su compañía es "potencia mundial en suministro de tecnología para implementar el voto electrónico. Somos quienes ofrecemos mayores garantías en procesos electorales. Pero prefiero ser prudente: al igual que con las vacunas es necesario que haya una gran confianza en el sistema para llevarlo adelante en España. Tenemos la tecnología (somos la empresa más avanzada del mundo) y la capacidad para pasar al voto electrónico, pero en esto aquí preferimos ir un paso detrás".

Finalmente, ha expresado que "UNIR es un fenómeno empresarial y tecnológico, ejemplo de las joyas empresariales tecnológicas e innovadoras que tiene España". Por ello me genera ilusión estar aquí. Esta Universidad debe seguir haciendo lo que hace, y a la vista están sus extraordinarios resultados. Vengo siguiendo su caso desde hace tiempo".

No obstante, ha dicho que "las universidades y las empresas debemos afrontar los retos para que el proceso de adaptación de los estudiantes a las organizaciones sea más rápido y eficaz. Necesitamos más ingenieros".

A los estudiantes les ha recomendado que tengan en cuenta "la suma de pequeñas diferencias en términos de rigor y esfuerzo. Que tengan criterio propio, y que en la vida sean capaces de priorizar", ha concluido su intervención en el ciclo 'Aula UNIR', cuyo objetivo es difundir las innovaciones y últimas tendencias de las organizaciones.