Martín destaca que mientras CCAA "han cerrado centros de salud" en verano en La Rioja esto no ha ocurrido

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado que "mientras varias comunidades autónomas han cerrados centros de salud y consultorios en verano, esta situación en La Rioja no se ha dado".

Martín ha respondido de este modo a una pregunta parlamentaria, planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel, sobre la valoración del Gobierno riojano de "la calidad asistencial en los centros sanitarios de La Rioja durante los meses de junio, julio y agosto de este año".

La consejera ha afirmado que la calidad asistencial "ha estado a la altura del trabajo excelente de todos nuestros sanitarios; y ello a pesar de esa emergencia nacional por falta de profesionales sanitarios que es competencia del Estado". En este punto, ha recordado que "la mayor parte de comunidades autónomas han tenido que cerrar centros de salud y consultorios a lo largo de este verano, situación que no se ha dado en La Rioja".

INCIDENCIAS ELEVADAS

Por su parte, Alda ha indicado que a pesar "del trabajo excelente que hacen todos los profesionales sanitarios que tenemos en nuestra región, este verano ha habido un número de incidencias bastante elevado tanto en los hospitales como en los centros de salud de La Rioja que ha acentuado más si cabe los problemas estructurales que existen".

El parlamentario de Vox le ha acusado a Martín de "tirar balones fuera" ya que "dice que esto es responsabilidad del Gobierno de España, pero una vez más, uno de los principales problemas ha sido la falta de personal médico y de enfermería, agravado por las vacaciones de los profesionales sanitarios, que han sido cubiertas a duras penas, cubriéndolos de manera puntual en días, incluso en algunos casos determinados en horas puntuales".

Ello, "ha afectado tanto a la atención primaria como a la hospitalaria, que ha generado quejas de diferentes usuarios a lo largo de todo el territorio regional", así como "retrasos en las consultas médicas, en ocasiones con listas con esperas de hasta treinta días como en el centro de salud Rodríguez Paterna, acumulación de trabajo en centros de salud como el de Haro, el de Alfaro o el de Arnedo".

Alda ha apuntado que "varios usuarios se han quejado tanto del deterioro de la atención primaria", algo que ha extendido a la 'Marea Blanca', que "se ha quejado de la gestión afirmando que no ha estado a la altura de las necesidades de la población".

VOX, "DEFENSOR DE LA 'MAREA BLANCA'"

En el turno de dúplica, la consejera le ha acusado al portavoz de Vox de "no dar ni una", al tiempo que le ha espetado que "me sorprende e incluso me ha hecho gracia que, al final, es cierto que los extremos se tocan y que usted sea defensor de la 'Marea blanca', de verdad que es que eso ya pasará en los anales de la historia de este Parlamento".

A continuación, Martín, le ha señalado que "si que ha dado en el clavo en que esta situación, de falta de profesionales, es una emergencia nacional que nos hemos encontrado todas las comunidades autónomas".

En este caso, ha destacado que "mientras no vayamos todos a una, al origen del problema de esa emergencia sanitaria nacional, estaremos dando vueltas en bucle, estaremos sin solucionar el verdadero problema que tiene la sanidad nacional y no resolveremos los problemas de los ciudadanos".

Para concluir, la consejera ha querido agradecer "a los gestores sanitarios de atención primaria de La Rioja por ese enorme esfuerzo que han hecho este verano para que no hubiera ni un solo cierre de consultorio, ni una sola falta de asistencia en nuestra sanidad riojana".