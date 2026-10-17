Más de 2.000 escolares de 7 centros de La Rioja, en la 12 edición de la Vuelta al Cole de Fundación Unoentrecienmil

Archivo - Más de 2.100 niños de ocho colegios de Cantabria corren contra la leucemia infantil - TERESA ARILLA - Archivo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ha celebrado la 12 edición de 'La Vuelta al Cole', el movimiento que cada año reúne a miles de colegios, profesores, alumnos y familias de toda España con un objetivo común: impulsar la investigación para que todos los niños y niñas con leucemia infantil superen la enfermedad.

En esta edición, 308.559 niños de 838 colegios han corrido de forma simultánea en distintos puntos de España para apoyar la investigación contra la leucemia infantil. En el caso de La Rioja, han participado 7 colegios y 2.080 niños.

'La Vuelta al Cole Unoentrecienmil' es el mayor movimiento escolar de sensibilización contra la leucemia infantil en España.

Desde su nacimiento en 2015, ha movilizado a 8.504 colegios y 3.201.045 alumnos, familias y docentes, y ha recaudado casi 6 millones de euros destinados a impulsar la investigación.

A lo largo de la edición anterior, consiguió recaudar 1.168.410 euros gracias a sus casi 560.000 participantes de 1.550 colegios (de los que 11 eran riojanos).

Todos estos fondos han permitido seguir impulsando proyectos de investigación destinados a desarrollar tratamientos más eficaces y con menos secuelas para los niños con leucemia infantil.

LOS COLEGIOS CONVIERTEN ZANCADAS EN INVESTIGACIÓN.

'La Vuelta al Cole Unoentrecienmil' no es solo una carrera solidaria: es un proyecto de sensibilización que empieza semanas antes de la carrera y se mantiene durante todo el curso escolar, siendo la siguiente convocatoria el 20 de noviembre (Día Mundial de la Infancia).

Todos los colegios disponen de materiales adaptados a cada etapa educativa, que abordan la leucemia infantil y su impacto en la vida de los niños, para ayudarles a comprender qué supone convivir con la enfermedad y situaciones como los tratamientos, la caída del cabello, el aislamiento o dejar temporalmente de ir al colegio.

Los contenidos también acercan a los alumnos a la investigación científica, la importancia de la ciencia para mejorar la vida de las personas, la solidaridad y la empatía. Gracias a su participación, cada donación se transforma directamente en tiempo de investigación: 3 euros, 12 minutos de investigación; 5 euros, 20 minutos de investigación; y 10 euros, 40 minutos de investigación.

LA HISTORIA DE SERGIO.

Sergio es un niño de seis años de Cáceres que el pasado mes de septiembre volvió al cole mientras continúa su tratamiento y recuperación de la leucemia.

Hace algo más de un año Sergio empezó a sentirse cansado, dejó de querer jugar al fútbol y tenía dolores muy fuertes en las piernas. Después de meses de pruebas, fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda, la más frecuente en niños, con 380 nuevos casos cada año en España.

Fue tratado por el equipo de oncohematología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, donde médicos e investigadores trabajan para desarrollar nuevos tratamientos y conseguir que más niños puedan superar la enfermedad y volver a las aulas.

A lo largo de esta edición de 'La Vuelta al Cole' las familias podrán acceder, a través de la web de Unoentrecienmil y un código QR, a una experiencia participativa en la que conocerán la historia de Sergio, descubrirán cómo se transforman las donaciones en investigación y podrán dejar mensajes de apoyo para él y para otros niños que están atravesando la enfermedad. En poco más de un mes, Sergio ha recibido más de 400 mensajes de niños y familias de toda España.

Como apunta Elena Huarte-Mendicoa, directora de la Fundación Unoentrecienmil, "volvemos a ver cómo colegios de toda España se llenan de niños corriendo por una misma causa, y lo más emocionante es saber que muchos de ellos repiten cada año: en torno al 60% de los colegios que participan vuelven a sumarse a La Vuelta al Cole".

"Eso demuestra que esta carrera ya forma parte de la vida de muchas comunidades educativas y que la solidaridad también se aprende y se construye juntos. Hoy, cada zancada y cada donación se convierten en tiempo de investigación para conseguir que más niños con leucemia, como Sergio, puedan superar le enfermedad y volver al cole", añade.

SOBRE UNOENTRECIENMIL.

La Fundación Unoentrecienmil se dedica a impulsar proyectos de investigación para curar la leucemia infantil, el cáncer más frecuente en niños.

Sólo en España se diagnostican unos 380 casos al año, con un índice de supervivencia del 87%, con secuelas y efectos secundarios de por vida en la mayoría de los casos. Unoentrecienmil ha invertido, desde su inicio, 12 millones de euros y es la única fundación centrada exclusivamente en la lucha contra esta enfermedad.

Las principales líneas de investigación son:

Proyecto Cunina, prevención de la leucemia. Unoentrecienmil colabora en un proyecto internacional, desde España, cuyo objetivo es la detección temprana y la identificación de factores de riesgo en los niños que permitirán en el futuro diagnosticar y prevenir la leucemia infantil.

Se ha conseguido la implantación en el Sistema Nacional Sanitario del protocolo europeo ALL Together, que favorece el aumento de la supervivencia en los niños y la disminución de los efectos secundarios.

Otros proyectos de investigación se basan en la medicina de precisión, efectos secundarios, recaídas y en terapias avanzadas, como el proyecto Aceleradora Unoentrecienmil que incluye el ejercicio físico como parte del tratamiento oncológico.