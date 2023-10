Medio Ambiente pone en marcha un dispositivo de vigilancia y control micológico por el inicio de la temporada de setas

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del otoño arranca también la temporada micológica en La Rioja y con ella la creciente afluencia a los montes riojanos de aficionados en busca del codiciado recurso. Desde el año 2015, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, tiene regulada la recolección de setas en la región para tratar de evitar la recogida incontrolada y abusiva que se venía produciendo sobre determinadas especies y que pone en peligro la continuidad del importante patrimonio micológico de nuestros montes.

En este sentido, con el comienzo de la campaña, desde la Dirección General de Medio Natural y Paisaje se ha puesto en marcha un operativo de vigilancia y control que recorrerá los principales enclaves seteros de los montes de utilidad pública de La Rioja con un triple objetivo: interceptar a los recolectores masivos; velar por el cumplimiento de la normativa en cuanto a días hábiles, métodos y cupos, pero también informar y aconsejar a los buscadores de setas sobre cualquier duda que se pueda plantear a la hora de la recolección o el tránsito en los montes.

La campaña de vigilancia arrancó a finales del mes de septiembre coincidiendo con una explosión de 'boletus' en los montes de Moncalvillo y en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera que llevó a numerosos aficionados a esta zona, tanto en los terrenos acotados como en los libres. Desde el inicio de la operación de vigilancia, los agentes forestales han interceptado más de 100 kilos de hongos fuera de cupo u obtenidos sin los correspondientes permisos, que fueron decomisados y entregados a los ayuntamientos propietarios de los montes.

A partir de los operativos de control llevados a cabo hasta ahora se han levantado doce actas de denuncia. También el pasado 2 de octubre, agentes forestales de La Rioja interceptaron a un grupo organizado que actuaba en Lumbreras de Cameros que circulaban sin autorización campo a través y a los que se les requisaron los hongos recolectados.

En esta temporada, los operativos realizados por los agentes forestales están teniendo un componente novedoso respecto a otras campañas, ya que debido a las prolongadas altas temperaturas las pistas forestales situadas en montes de utilidad pública tienen restringido el tránsito de vehículos, excepto aquellas pistas en las que hay aprovechamientos autorizados. En este sentido, los agentes forestales informan a los ciudadanos de la situación de emergencia climática en la que se encuentra La Rioja.

Estos y otros incumplimientos del Decreto 1/2015, de 9 de enero, por el que se regula la recolección micológica en la Comunidad Autónoma de La Rioja, pueden dar lugar a sanciones con una cuantía de entre 100 y 1.000 euros, además del decomiso por parte de los agentes de la autoridad de los productos forestales ilegalmente obtenidos, así como los medios utilizados en la comisión de la infracción.

RECOGIDA SOSTENIBLE

Desde la Dirección General de Medio Natural y Paisaje se anima a los ciudadanos a participar en la recolección de setas en los montes de la región, pero se pide que se haga de una forma sostenible para poder seguir disfrutando de este recurso forestal en los próximos años.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente tiene a disposición de todos los aficionados un folleto informativo en el que se resumen los aspectos más importantes del Decreto regulador, y que se puede conseguir en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano, en la propia Dirección General de Medio Natural y Paisaje (c/ Prado Viejo 62 bis, Logroño) o bien descargarse de la página web https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/gestion-forestal-incendios-forestales/aprovechamiento-setas.

TRES KILOS POR PERSONA Y DÍA, Y LUNES Y MARTES DE DESCANSO

Entre estas normas básicas que contempla el Decreto 1/2015, de 9 de enero, para estos terrenos figura la prohibición de recolectar más de tres kilos por persona y día; o recoger setas los lunes y martes, días que se dejan "de descanso" para propiciar la recuperación de los diferentes micelios.

También está prohibido recolectar setas por la noche, así como arrancar los ejemplares desde la base llevándose el micelio. Lo apropiado es cortar el ejemplar por el pie con una navaja o similar y utilizar una cesta de mimbre o caña para almacenarlas y transportarlas; de esta manera se permite la aireación y la expansión de esporas. Igualmente, está prohibido utilizar hoces, rastrillos, azadas o cualquier otra herramienta que remueva o dañe el mantillo del suelo, ya que, si lo hacemos, impediremos la aparición de nuevos ejemplares de setas en el futuro.

Del mismo modo, está prohibido recolectar setas inmaduras -por lo que deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas-, ya que todas ellas desempeñan una función ecológica muy útil.

De la misma manera, si una persona tiene dudas sobre la identificación de una determinada especie, o si es comestible o no, lo mejor será dejarla donde está. Cada año se producen en La Rioja intoxicaciones por la ingesta de setas tóxicas que pueden provocar lesiones graves en el organismo, incluso la muerte. Por ello, el Gobierno de La Rioja quiere trasladar a la sociedad un mensaje de prudencia en la recolección.

Cada año ingresa en el Hospital San Pedro una media de 3-4 personas intoxicadas por el consumo de setas, aunque en el Servicio de Urgencias se registra un mayor número de atenciones, de carácter leve, con síntomas digestivos.

18 ACOTADOS DE SETAS EN EL TERRITORIO RIOJANO

Desde la aparición de la normativa, se han creado en La Rioja 18 acotados de setas. Cada ayuntamiento regula su aprovechamiento a través de una ordenanza reguladora de manera más específica. También serán ellos los que gestionen la emisión de permisos que en algunos casos se realiza de manera presencial en los propios ayuntamientos y en otros a través de plataformas digitales.

En la actualidad, han creado acotados de setas para uso por parte de todos los aficionados los ayuntamientos de Villoslada, Lumbreras, Ortigosa de Cameros, el Rasillo, Santurdejo, Santa Coloma, Nalda, Viguera y Sorzano, Ventosa, Sojuela, Nieva de Cameros, Sotés y Viniegra de Arriba. Por otro lado, Nestares cuenta con un monte acotado destinado exclusivamente para uso vecinal y otro acotado, pero abierto también a foráneos en un monte que comparte con Torrecilla de Cameros. A esta lista se suma un acotado en el monte 'La Estrella' de Ausejo, Ocón y 'La Horna', en Cornago, así como 'Las Cañadillas' en Igea, adjudicados a particulares.

La tabla completa de acotados, con el mapa de las zonas que comprenden, así como la forma de obtener el permiso en cada uno de ellos y el teléfono de contacto está disponible en la página web del Gobierno de La Rioja: https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/gestion-forestal-incendios-forestales/aprovechamiento-setas/contenido/terrenos-acotados-vedados-setas-trufas-rioja