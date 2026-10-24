Miguel Ángel Fernández Torroba relevará a Alberto Galiana como nuevo consejero de Educación y Empleo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno nombrará en su reunión del próximo 3 de noviembre a Miguel Ángel Fernández Torroba, actual viceconsejero de Educación, Universidades y FP, como nuevo consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja. A su vez, próximamente el Ejecutivo informará del relevo en la dirección general de Fondos y Relaciones con la UE, así como en la de Tributos, que Jesús Ángel Garrido ha desempeñado en funciones.

El Gobierno de La Rioja adopta esta decisión tras aceptar la renuncia formal presentada por el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, integrantes de una de las candidaturas que concurrirán a las Elecciones Generales convocadas el próximo 29 de noviembre, en base al régimen de incompatibilidades que establece el artículo 154.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).

El Gobierno de La Rioja agradece "el enorme trabajo realizado tanto por Alberto Galiana como por Jesús Ángel Garrido a lo largo de esta legislatura, así como su impulso a proyectos claves en ámbitos estratégicos como son el educativo, el laboral y el fiscal, que han contribuido de manera definitiva al desarrollo socioeconómico y al progreso de la región".