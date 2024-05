Mireya Hernández recibe el XXX Premio Literario Bodegas Olarra&Café Bretón por su proyecto 'Vidas cruzadas'

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora madrileña Mireya Hernández Pozuelo ha recibido este sábado el XXX Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón por su proyecto 'Vidas cruzadas'. Ha sido en un multitudinario acto, en el que ha estado presente la propia autora, celebrado en el Café Bretón de la capital riojana.

El galardón, que este año ha aumentado su dotación hasta los 7.000 euros para conmemorar sus 30 años, permitirá la edición de la obra por parte de la editorial riojana 'Pepitas de Calabaza'.

Como ha señalado Hernández al recibir la distinción, "el proyecto por el que me han premiado son 'Vidas cruzadas', son personajes célebres o menos célebres, casi todos del mundo de la cultura, que se encuentran en algún momento de su vida, sus vidas se cruzan".

"Y a la vez que se encuentran, se cuenta el encuentro se cuenta una pequeña parte de la historia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, es contar a través de ellos lo que ha ido pasando en el mundo, todos los cambios que ha habido, políticos, sociales, culturales".

Un proyecto, ha reconocido, "bastante ambicioso, porque quiero abarcar gran parte de la historia de los últimos 150 años y eso es mucho decirlo", pero que ha considerado que "es divertido, es un reto, si no fuera un reto no me lo pasaría bien escribiendo".

"Es -ha recordado- un proyecto todavía no ha terminado. Me da un poco de miedo seguir hablando, porque lo bonito también son las sorpresas que te deparan en el proceso en el que estás creando. Así que de lo que os he dicho yo, a lo que quede finalmente, vamos a ver, pero espero que no defraude a nadie y que os guste".

El proyecto 'Vidas cruzadas' quiere trazar una cartografía de los últimos 150 años a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos: poetas, fotógrafos, artistas, cineastas, músicos, políticos, activistas, líderes espirituales...

Junto a ellos, el lector atravesará dos guerras mundiales, el Holocausto, la Gran Depresión, una Guerra Fría o la carrera espacial, entre otros eventos, para vivir todas esas transformaciones sociales que permiten pintar el retrato contemporáneo de occidente desde distintos ángulos.

Se trata de hacer un repaso a las vidas de determinados personajes célebres para, a través de sus encuentros y desencuentros, repasar la nuestra. Un proyecto en el que, a partir de episodios aislados y aparentemente independientes, la escritora madrileña Mireya Hernández propone contar la Historia con mayúsculas.

Para esta tarea la autora se dejará ayudar por la correspondencia entre los protagonistas. El encuentro más antiguo será el de la poeta norteamericana Emily Dickinson con el pastor abolicionista Thomas Wentworth.

Mireya Hernández Pozuelo, que a punto estuvo de nacer en un cine de Madrid y que lleva el nombre de la protagonista de un libro francés, es la ganadora de la 30º edición del principal premio literario de La Rioja.

Ha enseñado inglés en Guinea Ecuatorial y fue profesora de español en Gales, Lisboa y Estados Unidos. Ha vivido en Buenos Aires y en Cuba, escribió su tesina sobre Elvis Presley y ha sido pinchadiscos bajo el nombre de Juana de Arco.

Ha entrevistado a numerosos y variados personajes, escrito cuentos y tres libros: Meteoro (2015), Modos de caer (2021) y Jonas Mekas. El paraíso recobrado (2023).

Ha dirigido programas de cine y música en Radio 3, traducido novelas para Siruela y otras editoriales, recientemente estuvo becada en Iowa en un Máster de Escritura Creativa y entre medias ha trabajado de librera y creado Escucha el arte, un proyecto de audio descripción para personas ciegas.