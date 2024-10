La mitad de los fallecidos en accidente laboral en este 2024 han sido por infarto

"Si se mejoran las condiciones de trabajo, no se producirán accidentes"

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

De las seis personas que han muerto este año en un accidente laboral, la mitad lo ha hecho por un infarto, tal y como ha informado la jefa del Servicio de Salud Laboral, Noelia Aragón.

Aragón ha ofrecido una rueda de prensa junto a la subdirectora general de Diálogo Social y Relaciones Laborales en la que ha advertido de que está aumentando la incidencia de los accidentes por patología no traumática (tipología en la que se incluyen infartos, ictus o derrames).

Ambas han presentado en rueda de prensa el Estudio de Siniestralidad Laboral 2023 y el Informe de Análisis de la Accidentalidad Grave, Muy GRave y Mortal en La Rioja 2017-2022.

Durante el año pasado, se produjeron 5.030 accidente en total; 38 de ellos graves, catorce mortales y dos muy graves. Un año en el que "hubo muchos accidentes mortales por caída de la altura" y, por ello, desde Salud Laboral se decidió "incluir en la oferta formativa, cursos teórico prácticos sobre trabajos en altura".

Ha destacado que, en las investigaciones de los accidentes, lo que se observa "en muchos de los casos es que hay una falta de sensibilización y concienciación en la materia preventiva".

Por eso, se llevan ya dos años impartiendo charlas de sensibilización en centros de Formación Profesional, "porque son futuros trabajadores y futuros empresarios". Y es que "la cultura preventiva es lo que está fallando".

Tras señalar que "la prevención es cosa de todos", ha relatado cómo desde la Administración se intenta "asesorar, informar, investigar, controlar, visitar, pero la responsabilidad es de la empresa".

"Cuando ocurre un accidente es por falta de medidas de seguridad", ha señalado indicando que "las medidas de seguridad las tiene que establecer la empresa".

Ha incidido en que falta "sensibilización, concienciación y formación" por parte tanto de "empresarios como trabajadores y la sociedad en general", donde no hay "la visibilidad suficiente". De este modo, se ha producido, en los últimos años, un aumento de los siniestros mortales.

"Así como con los accidentes de tráfico estamos muy concienciados, quizás en los accidentes de trabajo no somos conscientes", ha dicho señalando que "pensamos que no nos va a pasar nunca". No obstante "si se mejoran las condiciones de trabajo, no se producirán accidentes".

CAUSAS MÚLTIPLES

El estudio 'Análisis de la accidentalidad grave, muy grave y mortal en La Rioja 2017-2022' identifica 446 causas en los 143 accidentes analizados, unas tres por accidente, lo que confirma el carácter multicausal (y la complejidad) de los accidentes de trabajo.

"El Gobierno de la Rioja va a seguir trabajando en impulsar, asesorar, informar, formar y promocionar la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y, con ello, reducir la siniestralidad laboral", ha expresado Simón.

De hecho, ha recordado que el próximo año se celebrará el primer Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales en La Rioja, destacando que se trata de una apuesta por el intercambio de políticas eficaces e iniciativas de sensibilización en este ámbito.

El 80,7 por ciento de los 5.030 accidentes registrados en 2023 tuvieron lugar en el centro de trabajo habitual; en un 69,5 por ciento de los casos los afectados fueron hombres; y un 28,4 por ciento del total corresponden a accidentes producidos en el ámbito de las industrias manufactureras.