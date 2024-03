Una moción socialista pedirá en el pleno que se finalicen a la mayor brevedad las obras del Mercado de San Blas

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Municipal Socialista, Esmeralda Campos, ha presentado una moción, que se debatirá en el próximo pleno municipal, por la que reclaman que a la mayor brevedad el Equipo de Gobierno finalice las obras del Mercado de San Blas.

Ha explicado que desde octubre de 2023 las obras del Mercado Municipal de San Blas están tácitamente suspendidas, no se están ejecutando las actuaciones relacionadas con la digitalización y formación del sector comercial, no hay proyecto para los usos de la primera planta y no se han licitado los puestos vacíos - más de diez, según ha señalado-. En este punto, ha recordado que son actuaciones recogidas en el proyecto de 'Modernización del comercio local', y que su propuesta busca también que "no se pierda la financiación de 4,1 millones de euros de los 6,2".

Campos ha insistido que su Grupo Municipal "lleva meses denunciando que el Partido Popular tiene paralizadas las obras del Mercado de San Blas desde octubre de 2023 y sin noticias de cuándo se podrán reanudar". La preocupación se ha incrementado porque "la inacción del equipo de gobierno, además de generar molestias a los comerciantes y usuarios de la plaza, pone en riesgo la financiación de este proyecto".

"Sólo quedan cuatro meses para la finalización del plazo de ejecución de los fondos europeos que fue ampliado por el Ministerio, esto es, 30 de junio de 2024 y no se ha avanzado", ha alertado.

Parece ser, según ha apuntado Campos que "el Mercado de San Blas no es una prioridad para Escobar, que prefiere centrarse en hablar de ser capital europea del comercio en 2026 o 2027, mientras tiene abandonada la plaza de abastos que es el centro emblemático del comercio de proximidad de Logroño".

EJES DE ACTUACIÓN

Este proyecto, "paralizado por el Partido Popular, plantea la modernización del comercio local a través de la adecuación de infraestructuras logísticas y digitales y la puesta en marcha de un núcleo urbano de comercio de proximidad, con varios ejes de actuación, como son "la revitalización del histórico Mercado Municipal de San Blas como centro emblemático del comercio de proximidad".

Una rehabilitación "completa y embellecimiento de este edificio emblemático situado en el centro histórico de la ciudad y su reacondicionamiento para acoger en su primera planta hub de empresas dedicadas a la dinamización comercial (especialmente relacionadas con la digitalización) y la creación de un coworking municipal", ha añadido.

Además, ha añadido la implantación de un sistema de logística de última milla para el comercio local que se encargará de la entrega a domicilio (o puesta a disposición para su recogida en otros puntos) de los productos adquiridos en el comercio local, directamente en los establecimientos o a través de comercio electrónico, operando en condiciones favorables para los negocios.

Contemplaba también la ampliación de la cobertura de la red WiFi municipal, a las principales zonas comerciales de la ciudad y favorecer así el despliegue de aplicaciones y servicios por parte de los comercios locales, y la creación de una red de cartelería digital, con el objetivo de "promocionar los negocios y productos locales en espacios públicos de gran afluencia de personas con una inversión asumible por los comerciantes".

Ha recordado también que se preveía la reconversión del marketplace 'Logroño Compra' para "facilitar la inclusión de productos y experiencia de compra, la integración de contenidos en la red de cartelería digital y la inclusión de un módulo asociado en la aplicación móvil Logroño.es".

Campos ha indicado que a la paralización de las obras hay que añadir "la falta de interés del equipo de gobierno en la dinamización del mercado". Ha señalado que "no se entiende que no se hayan licitado los puestos que se encuentran vacíos, no se entiende que se hable de abrir la primera y segunda planta del mercado, cuando alguien defina sus usos, en el año 2025 o 2026, mientras el mercado seguirá perdiendo actividad comercial y el barrio vida".

A día de hoy, "nada se sabe de las taquillas inteligentes para alimentos, ni del sistema de logística de última milla, la cartería digital está instalada en la ciudad, pero no cumple su finalidad que es dar visibilidad a los pequeños comercios en espacios privilegiados con muy poco presupuesto".

De hecho, la concejal socialista ha apuntado que "hay siete actuaciones licitadas y adjudicadas esperando a ponerse en marcha como la app para el pago del parking o el ticket digital. El proyecto de decoración de escaparates vacíos de las Cien Tiendas está paralizado ¿A qué está esperando el Partido Popular?".

Para concluir, ha insistido en que su moción busca "impulsar las oportunidades que este proyecto tiene para el comercio local y, en particular para el Mercado de San Blas y solicitar al Partido Popular que no pierdan, en este proyecto también, fondos europeos".