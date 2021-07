Moisés Wasserman, en UNIR: "La Educación es el mejor instrumento para construir una sociedad justa y feliz"

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

"El reto de la Educación es cómo generar las bases para que la persona por sí misma evolucione con el tiempo", ha afirmado el intelectual colombiano Moisés Wasserman, durante la presentación de su libro 'La Educación en Colombia', en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

El exrector de la Universidad Nacional de Colombia (2006-2012), ha estado acompañado por Cecilia María Vélez, exministra de Educación (2002-2010) y presidenta del Consejo Asesor de UNIR Colombia, en un acto en el que se han desgranado las claves del libro de Wasserman, publicado por la editorial Debate (2021).

El presidente de UNIR, Rafael Puyol, y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, han dado la bienvenida a la presentación e introdujeron el conversatorio de los ponentes en torno al libro 'La Educación en Colombia'.

"La Educación debe pensarse siempre de nuevo. Uno de sus grandes retos hoy es la rapidísima obsolescencia de conocimientos e información. Los futurólogos dicen que quien estudia hoy en la universidad ejercerá en su vida cinco diferentes oficios (no trabajos, oficios). Entonces, el reto de la Educación que la persona sea capaz de enfrentar preguntas y problemas de los cuales no le enseñaron nada en la universidad. Las personas no podrán contar con fórmulas prefabricadas, deberán ser capaces de hallar sus propias respuestas", ha explicado Wasserman.

En su libro, el pensador colombiano hace un recorrido por la Educación en su país, partiendo de su desarrollo histórico y fundamentalmente de su regulación en las distintas etapas del Sistema educativo colombiano, a partir de la Ley General de Educación.

En 230 páginas y ocho capítulos, Wasserman aborda la historia de la Educación desde la antigüedad en América Latina y, en concreto, en Colombia, que centra en adelante el discurso; las fortalezas y los aspectos a mejorar (capítulos 'El vaso medio lleno' y 'El vaso medio vacío'); la formación de los docentes; los retos de la Educación Superior; una selección de "casos de éxito" y, por último, una prospectiva del futuro.

"La Educación es el motor central de desarrollo. Tanto desarrollo económico, social y cultural de la nación, como desarrollo personal. Es el principal instrumento con el que contamos para mejorar la equidad y promover la movilidad social, y también aquel con que cuenta los individuos para realizarse y ser felices", indica Wasserman.

Este académico colombiano ha enfatizado la importancia del pensamiento crítico: "Hay que tener bases fundamentales, capacidad para discriminar información relevante y recombinarla en diferentes formas. Imaginación, en fin, todo aquello que conforma lo que desde hace tiempo se llama pensamiento crítico".

Para Wasserman, la tesis principal que defiende su libro es que "la educación es el mejor instrumento con el que contamos para construir una sociedad justa y feliz. Además, muy importante, es que eso es posible. Esta época (como otras) es nihilista y cínica. El cinismo llevado a sus extremos es paralizante".

Durante el acto de presentación, la exministra de Educación de Colombia y presidenta del Consejo Social de UNIR Colombia, Cecilia María Vázquez, ha resaltado que "es un libro muy útil, porque en Educación lo importante es la construcción colectiva, que se generen consensos y debates".

