Moreno (IU) pide a Capellán que "hable de política" pero no para dar "titulares" sino para "ayudar a todos los riojanos"

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU-Podemos, Henar Moreno, tiende la mano al Gobierno de Gonzalo Capellán en contra de un posible cupo catalán pero pide que sea un pacto que "hable realmente de política, no para hacer titulares y no para seguir utilizando a nuestra comunidad autónoma para hacer oposición al Gobierno de España". Le ha pedido -en definitiva- que hable de "política" que realmente "ayude a los riojanos".

Moreno ha hecho estas declaraciones tras conocer el contenido de las propuestas de Gonzalo Capellán en su intervención en la sede del Parlamento regional durante el primer día del Debate sobre el Estado de la Región. Tras la jornada de hoy, en la que solo ha intervenido el presidente riojano, la sesión se reanudará este miércoles cuando también tomarán la palabra los distintos grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Podemos-IU).

Tras escuchar al presidente riojano, Moreno ha valorado el capítulo dedicado por Gonzalo Capellán a hablar de política nacional. "Creíamos que no iba a situar cuál es su imagen de lo que ocurre en España pero nosotras no eludimos debates".

"Nosotros nos hemos posicionado claramente en contra de un supuesto pacto o cupo con Cataluña pero, en ese sentido, también entendemos que lo que toca es hablar de lo que ya es realidad. Tocará debatirlo más adelante" pero desde IU le "tendemos la mano a ese ofrecimiento para un acuerdo de comunidad autónoma pero que aborde, desde luego, la financiación de manera transversal".

SISTEMA DE FINANCIACIÓN SOLIDARIO

En este sentido, ha matizado, "no solo para la financiación autonómica sino que apostemos realmente por un sistema fiscal y un sistema de financiación que sea solidario, no solo entre territorios, sobre todo que no beneficie a los que más tienen".

Para Henar Moreno "no se puede abordar la financiación autonómica sin abordar de una vez por todas esa financiación municipal, que es la gran deudora de la financiación en nuestro país".

Por tanto, ha dicho, "mano tendida" pero "para hablar realmente de política, no para hacer titulares y no para seguir utilizando a nuestra comunidad autónoma para hacer oposición al gobierno de España".

Como reconoce la portavoz de IU "la lealtad institucional es fundamental".

"LE EXIGIREMOS QUE CAMBIE DE ACTITUD"

Además, Moreno ha explicado que en la sesión de este miércoles -que comenzará a partir de las 09,00 horas en el Parlamento riojano- "le exigiremos que cambie de actitud y que realmente lo que anuncia de participación, de escucha y de lealtad institucional lo ponga en práctica y lo menos que pueda hacer es asistir a las sesiones plenarias del Parlamento de La Rioja, que es la institución que representa la voluntad popular".

Entrando en el fondo -prosigue- "todos los que estamos aquí sabemos de la situación de los riojanos y poco tiene que ver con lo que él define. Nos habla de muchas cifras, nos hace anuncios falsarios... porque la realidad es que habla de incrementos presupuestarios, por ejemplo, en educación, que luego no se concretan con la realidad".

"BENEFICIAN A LAS RENTAS MÁS ALTAS"

Desde IU critican que "a pesar de que hable de los riojanos, lo que hace el Gobierno de La Rioja es beneficiar a las rentas más altas" como "ha hecho" con, por ejemplo, "la recuperación de la bonificación sobre el impuesto del patrimonio".

También lamenta lo dicho "sobre la situación de la sanidad o las listas de espera", sobre todo, "cuando muchos de nosotros tenemos que llamar a nuestro médico de Atención Primaria o acudir a urgencias y vemos las largas horas de espera".

En este sentido, explica, "hace diez días nos han pasado los casos concretos porque nosotros sí salimos a la calle y, desde luego, tiene muy poco que ver con lo que el presidente del Gobierno nos estaba definiendo".

Además "hoy ha hablado de empresas, empresas y empresas" pero "la riqueza en nuestra comunidad autónoma la generan no solo las empresas sino también el esfuerzo de los trabajadores" pero a ellos "ni una sola mención".

"CAFÉ PARA TODOS"

En este sentido, indica, "seguimos con el café para todos, con las paguitas, con esas ayudas a los autónomos con independencia de que ganen 60.000, 100.000 o 200.000 euros al año... nosotras creemos que tenemos que apostar por la redistribución de la riqueza y para eso hay que revertir toda la política fiscal que se ha hecho en este último tiempo".

Para IU de lo que hay que hablar es de "esas familias que no llegan a fin de mes, eso es lo que es el estado de la región".

"El problema de los recursos es que no son finitos y es necesario una orientación a la hora del ingreso, hablábamos de esa progresividad en los impuestos y sobre todo también una redistribución en el gasto, no vale el café para todos y hay que atender las necesidades de los más vulnerables".

Por ello -se pregunta- "¿qué va a hacer para que los salarios suban en nuestra comunidad autónoma?. Estamos en el vagón frontal a la hora de abordar la situación general pero luego estamos en el vagón de cola a la hora de atender la situación de las familias, de los trabajadores y de las trabajadoras".