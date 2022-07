Munijazz celebra su mayoría de edad con seis conciertos, una sesión vermú y una conferencia

Bajo la premisa de que "el jazz no es música de élites" busca que disfrute todo el público a través de la fusión

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Munijazz celebrará, del 12 al 15 de agosto, su mayoría de edad con seis conciertos, una sesión vermú y una conferencia. Un programa en el que se ha buscado la fusión para crear un festival variado en el que disfruten todos los asistentes.

La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, ha dado a conocer, en rueda de prensa, la programación elegida este año para Munijazz que, "con la misma ilusión de siempre", ha explicado Domingo Robledo, uno de los miembros de la organización, llenará de amantes de la música un municipio en el que, normalmente, hay 120 habitantes.

Musicos procedentes de Austria, Bolivia, España y Francia componen un cartel basado en el hecho de que "el jazz no es música de élites", ha manifestado hoy, en la rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Amigos de Munilla, entidad que se encarga de su organización con el apoyo el Gobierno de La Rioja y el patrocinio de empresas locales, Jesús Montiel.

"Ciertamente, ha estado calificado como una música de minorías", ha explicado considerando que, sin embargo, por su experiencia, "cada vez más es una música que adoran los oidos expertos".

También ha visto que, aunque en La Rioja no hay una escuela de jazz, sí hay cercanas, en Navarra, y hay "una gran base, no sólo para que se haga música sino para escucharla" y, por eso, "no es nada raro" que los festivales de jazz tengan éxito en La Rioja.

Robledo ha sumado que, en Munilla, "lo que se hace siempre es traer música de calidad" y, buscando el "disfrute" de todo el público, "se busca la fusión, que sea un festival variado".

Un trío, dos cuartetos, dos quintetos y un septeto conforman el cartel de esta edición que abrirá, la tarde del viernes 12, el quinteto Kukundé, integrado por músicos formados en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) procedentes de Barcelona, Alicante, Málaga, Mallorca y Murcia.

"Siempre que traremos músicos de escuela la fiesta está servida", ha relatado Robledo.

Por la noche será el turno de Seven Sides; un septeto integrado por alumnos y ex alumnos del Centro Superior de la Fundación Conservatori Liceu, (la mayoría de ellos también becados por la Fundación de Música Ferrer-Salat) junto a profesores del Taller de Musics y del Conservatori del Liceu de Barcelona. "Alegría, frescura y experimentación", ha asegurado.

La tarde del sábado 13 la protagonizará Xahu Quartet. Un cuarteto de jazz integrado por cuatro músicos vascos que se conocieron mientras estudiaban jazz en el Musikene, y que años más tarde se han vuelto a reencontrar.

Por la noche, se contará con Carlos Fischer Band, una banda de Bolivia liderada por el guitarrista Carlos Fischer. Una banda de Jazz - Fusión, que combina la improvisación jazzística con pasajes de rock progresivo.

El domingo día 14 el concierto de la tarde correrá a cargo del quinteto liderado por Marcos Collado (guitarra) y Miguel Benito (percusión) - con su Proyecto POE.

Por primera vez, un proyecto musical de jazz homenajea la poesía de Edgar Allan Poe inspirándose en su honestidad y libertad creativa; con la musicalización de una selección de poemas del célebre escritor romántico.

Como broche de oro al programa de conciertos, el domingo por la noche se contará con el trío austríaco, David Helbock's Random Control, liderado por el pianista David Helbock y con una formación diferente a la que vistió La Rioja en 2017, presentando su proyecto Tour d'Horizon - from Brubeck to Zawinul.

El lunes día 15, festivo, en la cuarta jornada de Munijazz, habrá un Vermú Jazz, amenizado por la comunidad de amantes del Swing de La Rioja Rioja Swing.

Todos los conciertos serán gratuitos y en la Plaza de Santa María. La programación detallada de Munijazz 2022 puede consultarse en detalle en la dirección web, donde también se incluyen más datos sobre los músicos, otras informaciones de utilidad y curiosidades para visitantes y aficionados a la música.