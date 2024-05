Música, talleres, mercadillo y degustaciones, mañana en la Plaza del Mercado para concienciar sobre esclerosis múltiple

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Música, talleres, mercadillo y degustaciones conformarán el programa de la celebración que mañana, sábado 25 de mayo, ha organizado la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) con motivo del Día de la enfermedad, para concienciar a la población sobre esta dolencia.

La concejal de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, junto con miembros de la asociación, como su presidente Lauro Oliván o su gerente, Arancha Lasanta, ha presentado este viernes el evento, que se desarrollará entre las 11 y las 15 horas en la Plaza del Mercado.

Como ha explicado Sáinz, ARDEM "es una asociación que nace en 1983 y que en el 2001 es declarada de utilidad pública, desde entonces hace un trabajo excepcional con las personas que sufren la enfermedad de la esclerosis múltiple y, sobre todo, también acompañando a las familias".

Ha recordado la edil que "la esclerosis es una enfermedad neurológica que afecta, sobre todo, al cerebro y a la médula espinal, y que se manifiesta de muy diferentes formas". "Es por ello que ARDEM hace un trabajo excepcional y muy profesional, multidisciplinar, porque tiene que atender diferentes circunstancias en cada persona que conforma una realidad única y compleja", ha añadido.

A ello ha añadido que "siempre están al día de las nuevas tecnologías o de las nuevas tendencias que hay para apoyar a los enfermos, y su labor principal también está en ese apoyo psicológico y empático que realizan a todas las familias".

Por eso, ha considerado que "creo que una entidad como ARDEM, que se dedica a ayudar a las personas, necesita también que nosotros mañana acudamos para ver cuál es su trabajo, qué bien lo hacen, ahora nos toca a nosotros apoyarles un poquito y que mañana vengan a este evento que han preparado, para todos los públicos, por lo tanto, diversión asegurada".

Por su parte, Arancha Lasanta ha explicado algunos de los servicios que presta la entidad, especialmente los servicios de rehabilitación "de fisioterapia y fisioterapia en domicilio, que somos de las pocas entidades o la única entidad que presta este servicio de ir a distintas localidades, incluso en Logroño, para personas que no se pueden desplazar".

También ha reseñado un servicio de terapia ocupacional "que no va encaminado al empleo, sino que va encaminado fundamentalmente a trabajar la funcionalidad de los usuarios". "Es decir, si yo me he afectado, por ejemplo, al brazo derecho y no puedo mover el brazo derecho y soy diestro, pues le voy a enseñar a trabajar con el brazo izquierdo para que siga siendo funcional", ha detallado.

Al margen de eso, también "se hacen visitas a los domicilios para ver qué necesidades de adaptación necesitan ese domicilio para que la persona sea lo más autónoma posible y valora la necesidad de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, grúas y demás, para ver cuál es la que más se ajusta a las necesidades de cada usuario".

Logopedia, para los enfermos que tienen afectada el habla y la comunicación aumentativa, "es decir, cuando la persona ya no puede comunicarse, pues qué sistemas puede utilizar para que la entendamos y podamos mantener con ellos una conversación" son otros de los importantes servicios que se prestan desde ARDEM.

Igualmente, ha citado la ayuda psicológica "que no sólo trabaja con los pacientes sino que trabaja también con los familiares, porque son enfermedades estas enfermedades neurodegenerativas que afectan no sólo a la persona al paciente sino que afecta también mucho a todo lo que es el entorno".

Un entorno "que tiene que entender cuál es el proceso porque son enfermedades que lo que hoy puedo hacer igual mañana no lo puedo hacer y tengo que aceptar esa situación" o que "con la evolución de la enfermedad, se puede producir un deterioro cognitivo que es el que menos entiende el entorno".

Como ejemplo de ello, ha apuntado que "una persona que no puede mover la pierna pues ya vemos que tiene una dificultad en esa pierna, pero cuando una persona no se acuerda cómo tiene qué pasos tiene que dar para hacer una tortilla, la familia no entiende qué le pasa a este enfermo que ha ido a hacer una tortilla y no sabe qué va primero".

La labor de dos trabajadores sociales "para gestionar ayudas y todo lo que puedan ayudar a las personas socialmente y económicamente", y una vivienda especializada "en la que atendemos a ocho personas muy dependientes a través de un contrato con el Gobierno de La Rioja, con alojamiento y manutención a aquellas personas que por sus circunstancias personales y familiares necesitan un lugar donde vivir" completan los recursos de ARDEM.

LA FIESTA.

Lasanta ha reseñado que el día de la enfermedad es el día 30 "pero nosotros adelantamos la actividad porque nos gusta que sea en fin de semana, porque la gente puede venir a las actividades".

Así, ha repasado iniciativas para mañana en la Plaza del Mercado, como una degustación de champiñones, las actuaciones del Grupo de Danzas de La Rioja y de una batucada con 'Barahúnda', mercadillo, y, para los más pequeños, globos, chuches, hinchables y talleres.

Especialmente, ha citado "un taller muy interesante que estamos llevando en este momento en práctica en todos los colegios, que es que las personas sientan en su propio cuerpo determinados síntomas de la esclerosis múltiple", como no ver buen, tener dificultades para caminar o problemas sensitivos.

Por último, el día 7 de junio va a haber una obra de teatro en la Sala Gonzalo de Bergeo que se llama 'Si lo sé no vengo', de Disparate Teatro Logroño, "que es una obra divertida y que creo que lo vamos a pasar también muy bien".

ARDEM está atendiendo "a alrededor de 180 personas, de las que directamente se trabaja con 100 personas y luego de otras 80 hacemos el seguimiento permanente dos veces al año de ver qué tal les va", ha concluido Lasanta.