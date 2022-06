Nace Altavitis Technologies, primera empresa de base tecnológica de la Universidad de La Rioja

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Altavitis Technologies, primera empresa de base tecnológica de la Universidad de La Rioja, nace con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías en el campo de la agricultura de precisión y de producción agroalimentaria inteligente.

El objetivo de este proyecto empresarial es posibilitar la transferencia desde los grupos de investigación Televitis (Viticultura de Precisión) y DEMAS (Design Modeling and Simulation in Science and Engineering) de la Universidad de La Rioja. Los promotores principales de la Universidad de La Rioja son los catedráticos Javier Tardáguila (Televitis), Emilio Jiménez y Julio Blanco (DEMAS).

Juan Carlos Ayala, rector de la Universidad de La Rioja, ha señalado que "la creación de Altavitis Technologies, la primera empresa de base tecnológica de la Universidad de La Rioja, es un hito en nuestra historia que coincide, simbólicamente, con nuestro 30º aniversario. Más allá de la coincidencia, sí que pone sobre la mesa nuestro compromiso con el desarrollo social, económico y cultural de la región".

Además, ha hecho hincapié en que uno de los objetivos de Altavitis Technologies "va a ser ayudar a la transformación del sector agroalimentario en general, y del sector vitivinícola en particular, cuya importancia en La Rioja es de sobra conocida, en la línea del proyecto estratégico Enorregión, promovido por el Gobierno de La Rioja".

La misión de Altavitis Technologies es ofrecer soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas en la agricultura y en el sector agroalimentario, generando valor basado en la investigación para el cliente; con el objetivo de ser líderes en innovación y aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la agricultura y de la industria agroalimentaria inteligentes.

Altavitis Technologies presta servicios avanzados de agricultura digital y de producción industrial inteligente mediante la aplicación de tecnologías avanzadas a la agricultura y a la industria agroalimentaria.

La empresa pretende colaborar activamente en la transformación digital de la agricultura y del sector agroalimentario español. Además, desarrollará nuevas herramientas para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura y conseguir así una mayor sostenibilidad.

Altavitis Technologies nace con vocación activa de presencia en los mercados internacionales para aprovechar las oportunidades de negocio en el sector agroalimentario y tecnológico a nivel mundial.