Nueva tesis doctoral en UNIR sobre un modelo online para mejorar el rendimiento académico de los alumnos

Publicado 27/03/2019 12:46:57 CET

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recopilación y el análisis de los datos que compartimos en Internet son hoy en día cada vez más habituales en muchos sectores. Desde el turismo a los negocios o la banca. Pero el sector educativo también puede utilizarlos para identificar patrones y comportamientos de los estudiantes y procurar, de esa forma, mejorar su proceso de aprendizaje.

Esa es la idea que subyace en la tesis doctoral que el profesor e investigador colombiano Fredys Alberto Simancas ha defendido en UNIR. Bajo el título "Sistema de mejora del rendimiento académico mediante learning analytics", el doctorando ha expuesto el resultado de más de cuatro años de trabajo.

Una tarea en la que ha sido dirigido por el vicerrector de Transferencia y Tecnología de UNIR, Daniel Burgos, y el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT), Rubén González. Gracias a su supervisión, este ingeniero de sistemas con énfasis en Telecomunicación por la Universidad Cooperativa de Colombia ha obtenido la calificación de sobresaliente que le ha concedido el tribunal.

El vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de UNIR, Javier Tourón, el subdirector académico de la ESIT, Pablo Moreno-Ger, y los doctores Juan Manuel Dodero (Universidad de Cádiz), Carina Soledad González (Universidad de La Laguna), y Antonio Teixeira (Universidade Alberta) han compuesto el órgano evaluador. Todos ellos han coincidido en calificar su tesis de "proyecto ambicioso, innovador y con potencial".

Especialmente, han destacado la aplicación de las cuatro fases del Learning Analytics (explicar, diagnosticar, predecir y prescribir) a la hora de diseñar un modelo online que brinda al docente una herramienta para identificar a aquellos estudiantes con dificultades en el proceso académico y, a raíz de ello, elaborar una tutoría personalizada que facilite una mejoría en el desempeño académico.

"El estudiante deja información y una huella en los entornos virtuales educativos que es importante y no se usa adecuadamente", ha explicado el doctorando, quien ha diseñado una herramienta online que "identifica y estima los alumnos que están en riesgo de abandono de la educación". Para ello, se ha basado en datos extraídos del número de sesiones, el tiempo de conexión, el rendimiento individual versus el grupal, el informe de actividades, el promedio de actividades y el uso de recursos.

"Juntos dan un indicador del rendimiento del modelo académico del estudiante y el docente puede saber qué recursos facilitarle, cómo motivarlo o enviarle recordatorios, porque la educación personalizada mejora el proceso de aprendizaje, sobre todo en entornos virtuales, donde el docente puede tener hasta 70 u 80 estudiantes", ha razonado Simancas.

De todas formas, no descarta que, en un futuro, el sistema diseñado pueda aplicarse también en ambientes de enseñanza presencial. No es el único objetivo que le gustaría desarrollar. "Sería deseable que el proceso de tutorización sea automático, es decir, que la misma herramienta identifique a los estudiantes en riesgo académico y, de acuerdo con ello, el propio sistema mande el material, los recordatorios, etc.", ha constatado.

UNIR solicitó su primer Programa de Doctorado cuando se acababa de aprobar la regulación oficial de estos estudios mediante el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En diciembre de 2012, fue la primera universidad online con un Programa de Doctorado aprobado tras el establecimiento de los exigentes criterios de esa normativa.

SOBRE UNIR

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad oficial, 100% online, de titularidad y gestión privada que ofrece títulos con plena validez en España y en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se sustenta en un modelo pedagógico único con una eficacia avalada por los más de 45.000 alumnos que, desde su inicio, la han elegido para realizar sus estudios y un claustro en el que se busca la máxima calidad y la excelencia académica. UNIR aplica el liderazgo tecnológico a la educación universitaria a través de las clases online en directo y un campus virtual pionero.

Los alumnos reciben clases online en directo, se imparten más de 1.600 clases online semanalmente. El estudiante tiene un tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone de un campus virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita. En la actualidad, UNIR cuenta con 33.568 estudiantes, de los cuales 12.409 viven fuera de España; 1.974 empleados (de ellos 1.413 docentes e investigadores). Se imparten 194 titulaciones (29 Grados, 69 Másteres universitarios, 94 Títulos Propios y 2 Programas de Doctorado).