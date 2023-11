Nuevo doctor 'Honoris Causa' por la UR Javier García dice que quiso ser químico "antes de saber lo que era la química"

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recien distinguido doctor 'Honoris Causa' por la Universidad de La Rioja, Javier García, ha afirmado que quiso ser químico "antes de saber lo que era la química". "Y es que un día descubrí que mis juegos de niño no eran trastadas, como me decían, sino señales de una vocación temprana

por la ciencia".

De hecho, ha asegurado "que las explosiones, los cristales y los fuegos de colores con los que tanto disfrutaba eran algo que se llamaba química y que consiste en mezclar, separar, decantar, transformar y crear todo tipo de sustancias; es decir, lo más parecido a la magia".

García ha sido investido está tarde 'Honoris Causa', en un acto presidido por el rector de la UR, Juan Carlos Ayala, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, entre otras personalidades.

El investido ha reconocido que "soy riojano, no solo porque nací aquí, sino porque aquí estoy con mi gente, en mi tierra, con mis sabores, olores y los recuerdos de mi infancia, pero Alicante es y ha sido mi hogar desde que mis padres fijaron allí la residencia familiar". "Sin duda, Alicante es la millor terreta del món. Nunca me he sentido extraño en Alicante, al contrario, siempre me he sentido querido, acogido y parte de una tierra que a todos hace suyos".

Ha repasado su trayectoria personal, académica y también investigadora, para reconocer que con 27 años "no tenía ni experiencia, ni reputación, ni contactos, ni la menor idea sobre cómo crear una empresa haya sido capaz, eso sí, con la ayuda de muchas personas, de desarrollar un nuevo catalizador que ahora utilizan las grandes multinacionales del sector, que efectivamente gastan millones de dólares para mejorar sus catalizadores pero que no permiten que sus equipos de expertos sueñen, exploren y descubran, en una palabra, que se atrevan a probar lo que parece imposible".

Para García "dedicarme a la ciencia ha sido la mejor decisión que he

tomado en mi vida. Me ha permitido explorar, crear e inventar sin límites ni fronteras, pero, sobre todo, me ha dado permiso para confundirme y dudar. La ciencia es un método útil y seguro para confirmar o desmentir hipótesis, pero su poder no se extingue cuando cerramos la puerta del laboratorio".

"Someter nuestras creencias al gobierno de la evidencia nos aleja del

error y nos libera de nuestros sesgos. Este compromiso con la verdad, muchas veces difícil e incómodo, es en realidad una forma de vida, que nos hace -si no más felices- sí más libres, conscientes y protagonistas de nuestro destino. Obviamente, es un camino arduo porque todos preferimos una mentira que nos reconforte a una verdad que nos desmienta y nos exija", ha indicado el investigador.

García ha señalado que ser investido 'Honoris Causa' "es un reconocimiento que recibo como un compromiso personal con el rigor académico y la altura intelectual y que vivo con ilusión renovada por mi

vocación universitaria". "Este Doctorado 'Honoris Causa' que me une e integra al Claustro de la Universidad de La Rioja es un vínculo definitivo y gozoso con esta universidad, que llevo en el corazón, y en la que tengo tantos y tan buenos amigos. Desde hace casi 15 años

desarrollo con ellos varios proyectos de investigación", ha concluido.

"VOLUNTAD" Y "SACRIFICIO"

Por su parte, Ayala ha afirmado que "laUniversidad de la Rioja reconoce hoy el empeño, la voluntad, el sacrificio y la excelencia" del científico Javier García, actual presidente de la Unión Internacional de

Química Pura y Aplicada (IUPAC).

Así mismo, ha destacado su condición de químico y emprendedor, como fundador de la empresa Rive Technology y la plataforma de detección de talento Celera. El rector de la UR ha señalado que "es muy importante atreverse a iniciar caminos que están por explorar, pero es muy necesario que la sociedad sea capaz de aceptar los retos que personas

como tú proponéis constantemente. Por eso es muy relevante la apuesta y todas las iniciativas que has llevado y llevas a cabo con los jóvenes en la búsqueda del talento y, sobre todo, ofreciendo oportunidades".

Ayala ha señalado que "en los últimos años" la Universidad de La Rioja se "ha volcado en el reconocimiento al talento de nuestra tierra.

Porque lo hay y porque es distinguido y admirado internacionalmente. Este era un déficit que teníamos y era un deber subsanarlo", recordando que en abril fue investido el guitarrista Pablo Sainz-Villegas.

LAUDATIO DE PEDRO J. CAMPOS

El discurso de aceptación del título de Doctor 'Honoris Causa' ha estado precedido por la laudatio de Pedro J. Campos García, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de La Rioja, que ha realizado "un conciso resumen del amplio y excelente currículum" de Javier

García Martínez.

En su laudatio ha recordado cómo Javier García logró el primer premio del I Certamen de Ensayos de Divulgación Científica 'Teresa Pinillos', cuyo jurado estuvo presidido por Gonzalo Capellán de Miguel, presidente del Gobierno de La Rioja, entonces director General de

Cultura.

Igualmente, ha recordado que Javier García colabora desde 2008 con el Grupo de Investigación 'Materiales Moleculares Organometálicos' del Departamento de Química de la UR en el desarrollo de nuevos nanomateriales fotoactivos y que ha participado en sucesivas

ediciones de la Escuela de Verano de Química.

Finalmente, además de repasar los principales hitos de su carrera académica y profesional en España y Estados Unidos, así como los galardones que jalonan su trayectoria, ha mencionado las "decenas de trabajos de investigación sobre nanomateriales y acerca de

temas relacionados con la energía", las docenas de patentes registradas, varios libros sobre zeolitas, emprendimiento, energía, educación química; y la publicación en revistas internacionales como Nature Chemistry, Scientific American o Science.