El número de interesados que compiten por cada vivienda en alquiler crece un 29 por ciento en La Rioja en el último año

Archivo - Edificios en Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La competencia por acceder a una vivienda en alquiler en La Rioja se sitúa en un promedio de 35 familias interesadas por cada oferta publicada antes de que esta se dé de baja, lo que representa un incremento del 29 por ciento en el último año.

Así se desprende de un estudio del portal inmobiliario idealista relativo al tercer trimestre de 2026, que sitúa a la comunidad por debajo de la media nacional en números absolutos, ya que el número de solicitudes por oferta asciende a 43.

Por contra, en cuanto a porcentaje el incremento registrado en La Rioja está cerca del doble de la media nacional, tras experimentar ésta un aumento del 17 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, en la ciudad de Logroño, la media es de 39 familias interesadas por cada publicación, lo que supone un 34 por ciento más que hace un año.