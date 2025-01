'OFF Cómicos 2025' Contará Con Cuatro Espectáculos Del 15 De Febrero Al 8 De Marzo En La Sala Florida De Alfaro

'OFF Cómicos 2025' Contará Con Cuatro Espectáculos Del 15 De Febrero Al 8 De Marzo En La Sala Florida De Alfaro - CÓMICOS

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

'OFF Cómicos 2025' contará con cuatro espectáculos del 15 de febrero al 8 de marzo en la Sala Florida de Alfaro (La Rioja). 'Madness', de las compañías Yllana & Primital Bros, la comedia 'Una hermana para tres hermanos", Jaime Figueroa con 'El ventrilocuo' y 'Ron Lala' y su '4 x 4' estarán en el Festival Nacional de Teatro de Alfaro.

Organizado por Quatre Cats S.C., con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y la colaboración del Ayuntamiento de Alfaro, llega a Alfaro el Festival OFF COMICOS. Con las entradas ya a la venta en alfarocultura.sacatuentrada.es y en www.quatrecats.com, las obras de esta edición son:

Sábado 15 de febrero. 20,00 horas 'Madnes' de 'Yllana & Primital Brothers' De la unión de estas compañías, que ya crearon la premiada 'The Primitals' en 2016, nace ahora 'Madness', una comedia musical a capella sobre la vida en los márgenes del sistema. De codearse con la élite a dormir bajo un puente. De la indigencia a la jet set.

Sábado 22 de febrero. 20,00 horas 'Una hermana para tres hermanos' Disparatada comedia escrita y dirigida por el popular actor Álvaro Carrero, cuyo elenco protagonista lo forman cuatro de los intérpretes malagueños más conocidos del panorama nacional: Pablo Puyol (Un paso adelante, Servir y Proteger, Chuecatown), Virginia Muñoz (La mancha negra, La chica de la nieve, Alta mar), Noemí Ruiz (Allí abajo, Malaka, El Ministerio del Tiempo) y Miguel Ángel Martín (Diario de un confinamiento, Monólogos de la nueva normalidad, Deudas).

Una hermana para tres hermanos es una comedia coral que trata sobre la familia en sus encuentros y desencuentros. Tres hermanos, el fallecimiento de un padre, una herencia, un enigma por resolver y la aparición de una hermana secreta dan lugar a las hilarantes situaciones de uno de los éxitos tea- trales de la temporada.

Sábado 1 de marzo. 20,00 horas. Jaime Figueroa con 'El ventrilocuo' Jaime Figueroa es un artista-performer multidisciplinar, actor, cantante, cómico, mago, licenciado en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual, con varios premios nacionales e internacionales en el campo de la magia cómica.

Actualmente desarrolla su actividad investigando sobre las cualidades expresivas de la ventriloquía retomando y renovando este arte ancestral olvidado y poco explorado para acercarlo al gusto y a la sensibilidad contemporáneas, sin renunciar por ello al rigor y la maestría, con una precisión nunca antes vista. Y todo ello aderezado con su peculiar sentido del humor.

Un espectáculo para la vista, pero sobre todo para los oídos, lleno de canciones originales y con música en directo de piano y violín. La fusión de varias disciplinas, ventriloquia, magia, teatro de sombras, clown, musical, crea un espectáculo con una clara línea argumental ideal para todos los públicos. No sólo canta, no sólo baila, no sólo hace reír...no se lo pierdan!

Sábado 8 de marzo. 20,00 horas. 'Ron Lala' con '4 x 4'. Otros viejos conocidos del Festival como 'Ron Lala', regresan a Alfaro y los hacen con este '4 x 4'. Un viaje a las cuatro primeras obras de una de las compañías más renovadoras del panorama teatral, con un lenguaje escénico propio a menudo basado en el humor crítico y satírico.

Un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que la consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público: 'Mi misterio del interior', 'Mundo y final', 'Time al tiempo' y 'Siglo de Oro, siglo de ahora'.

Una ruta teatral y musical, con el desafío de revivir las cuatro propuestas y dar cuenta de la evolución creativa y escénica de los ronlaleros. Cuatro espectáculos en uno. Una fiesta del humor crítico y cítrico.

PRECIOS Y PUNTOS DE VENTA

Abonos y entradas abonos para las 4 funciones: Patio de Butacas: 60 euros. Anfiteatro: 52 euros

Entradas por función: Patio de Butacas: 19 euros. Anfiteatro: 16 euros. Los interesados pueden obtener sus localidades e información más detallada en la página www.quatrecats.com y en alfarocultura.sacatuentrada.es.

También se pueden adquirir en el tótem del Ayuntamiento de Alfaro en el siguiente horario: mañanas de 9 a 14 horas y tardes de 16,30 a 20 horas. En las taquillas de la Sala Florida los días de función una hora antes de cada espectáculo.