PACMA cree que en La Rioja se hace "más necesario" tras décadas de un PP "visceralmente antianimalista"

"La mayor parte de las políticas que afectan a los animales de granja, o al transporte, son directivas europeas"

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Parlamento de La Rioja por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), Alicia Valero, ha creído que en La Rioja este partido "se hace más necesario" tras "décadas" de un Partido Popular "visceralmente antianimalista".

Valero, en una entrevista a Europa Press, ha recordado cómo, en el último pleno del Ayuntamiento de Logroño, el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, sostuvo que "quien quiera una colonia" de gatos "que se la pague".

"Este es el talante, porque no se trata de la ignorancia de unas personas que no han reflexionado, sino de aversión y odio contra el animalismo y la sensibilidad", ha considerado.

Así, ha añadido, "no sólo se trata de no reconocer el trabajo heroico" de las personas que cuidan de los animales de la calle, "sino permitirse estas declaraciones tan insultantes", que suponen decir "si no quereis que se mueran os lo pagais".

A Valero no le ha sorprendido que al Partido Popular, "que representa a los taurinos y el sector de la caza", le parezca radical la Iniciativa Legislativa Popular de Protección Animal en un contexto en el que "se están asesinando animales sanos en la perrera".

Su postura, y el hecho de recurrir la ley al Constitucional, supone rechazar las "propuestas más básicas" como la "esterilización" y "oponerse a una política de mínimos". "Hay dos motivos principales de abandono", ha relatado, "las camadas indeseadas y el final de la temporada de caza".

PACMA propone ir más allá en la ILP con "políticas de máximos" y prohibir, por ejemplo, la venta de animales. A su juicio, se queda "profundamente corta" y está "desfasada" con respecto al crecimiento de la sensibilidad animal porque "no protege a todos los animales".

Aunque ha "aplaudido aspectos de mejora" en los animales de compañía, o el reconocimiento de las colonias callejeras de gatos, ha creído que "queda muy corta" porque "no dice nada del maltrato de las reses, de las novilladas". Ha rechazado, también, "excluir a los perros de caza".

POSIBILIDADES EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Aunque ha sido "realista" con sus posibilidades de entrar en el Parlamento de La Rioja sí ha advertido de que "ningún voto es perdido" y se puede ejercer una acción como partido extraparlamentario si se es fuerte.

Ha incidido, además, en la "esperanza" y "confianza" que tienen de conseguir acceder al Parlamento Europeo, al funcionar como circunscripción única, y, una vez allí, unirse a partidos de otros países para desarrollar políticas de protección animal.

En este sentido, ha indicado que "la mayor parte de las políticas que afectan a los animales de granja, o al transporte, son directivas europeas, algunas de obligado cumplimiento".

"El PACMA", ha explicado "pone a los animales en el centro, que no encima de las personas", siendo el único, ha defendido, que se posiciona de forma "clara y decidida" rechazando, por ejemplo, la caza o la tauromaquia, "que es un lastre en una sociedad civilizada".

No obstante, ha añadido, el PACMA tiene "un programa ampliamente desarrollado en tres ejes; uno de ellos la defensa y protección de los animales; otro la defensa del medioambiente; y un último de justicia social".

La candidata por PACMA a la Presidencia del Gobierno de La Rioja es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, experta en Lingüística Aplicada y ha desarrollado estudios de posgrado en las universidades de Colonia, Múnich y Liechtenstein. Ha dedicado parte de su carrera profesional a la traducción y a la enseñanza de idiomas. Actualmente es profesora de alemán en la EOI.