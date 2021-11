El Parlamento rechaza las enmiendas a la totalidad y la Ley de Presupuestos sigue su trámite

González: "Son ustedes unos verdaderos profetas del Apocalipsis y lo que anuncian no se cumplirá"

Baena: "Estos no son los presupuestos que necesita La Rioja, tal vez son los presupuestos que necesita Andreu para seguir atornillada"

Dominguez: "Es absolutamente imposible que apoyemos estos presupuestos"

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy las enmiendas a la totalidad presentadas tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos y las Leyes de Presupuestos y Medidas Fiscales continuarán su trámite con la presentación de enmiendas parciales.

El consejero de Hacienda, Celso González, ha presentado ante la Cámara riojana unas cuentas que suponen, ha dicho, "progreso" y "aumentar la capacidad de lo público".

Por eso, ante el hecho de que PP y Ciudadanos hayan presentado enmiendas a la totalidad ha visto que oponerse a ellos es "oponerse a las oportunidades que tenemos de transformar La Rioja y un desarrollo equilibrado del territorio".

"Con su enmienda a la totalidad, señorías del PP y ciudadanos, se oponen una fiscalidad justa y desdeñan una mejor distribución de la renta y olvidan a los más desfavorecidos", ha dicho.

Ha añadido: "Son ustedes unos profetas del Apocalipsis y lo que anuncian no se cumplirá igual que no se ha cumplido lo que dijeron el año paso".

Así, les ha señalado cómo "dijeron que iba a aumentar el paro, y tenemos la tasa de desempleo con el mejor dato de los últimos trece años y se están recuperando los datos previos a la crisis".

Para el consejero de Hacienda "son los presupuestos que necesita La Rioja para progresar y afianzar el proceso de transformación", además de "seguir avanzando con un crecimiento equilibrado".

Ante esto, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, ha aseverado: "Estos no son los presupuestos que necesita La Rioja, tal vez son los presupuestos que necesita Andreu para seguir atornillada".

"Y es que son tan malos sus presupuestos", ha afirmado, "que tienen que mentirnos para que intentar que parezcan buenos". Así, ha insistido en que no son los presupuestos de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, sino "los presupuestos de Henar Moreno", diputada de IU.

"Podemos afirmar que, efectivamente, más que unos presupuestos de corte socialdemócrata, este proyecto de ley es el de unos presupuestos con preocupantes tintes comunistas", ha dicho.

En Sanidad ha criticado que "pese al grave problema de falta de profesionales sanitarios", el presupuesto "no se traduce en partidas presupuestarias el aumento considerable de contrataciones de médicos que han anunciado, ni para la estabilización de interinos tan necesaria".

Ha añadido que "la ADER pierde presupuesto y se prevé una menor dotación para transferencias en ayudas a empresas, cae comercio (siendo uno de los sectores más castigados) cae el presupuesto de promoción turística, caen las ayudas directas al tejido productivo, y eliminan los planes de empleo y formación para incentivar la contratación privada".

A continuación, el 'popular' Alfonso Domínguez ha aseverado: "Es imposible que apoyemos estos presupuestos y luego vayamos a Alfaro a reconocer que hemos aprobado un presupuesto que les deja sin pediatra o a Autol sin polígono industrial".

"Fundamentan el presupuesto en una mentira, con una añadida, como saben que no pueden cumplir lo que hacen es subir los impuestos a los riojanos y españoles", ha dicho.

Ha señalado cómo "lo único que crecen en estas cuentas es la deuda y los chiringuitos" porque "el gasto en servicios públicos se reduce, como también bajan las inversiones".

Ha afirmado que la inversión en libros de texto se reduce a la mitad, y en ayudas al alquiler hay un millón de euros menos. "No busquen nuevas inversiones en este presupuesto, esta legislatura será perdida para inversión en infraestructuras y lucha contra la despoblación", ha dicho.

En Educación, ha acusado al Gobierno riojano de "instaurar el proyecto liberticida" al "seguir con el proyecto de quitar a los padres la posibilidad de elegir quitando cuatro millones a la concertada". Ha sumado que "no habrá más colegios que los que comenzó el PP"

"Este presupuesto no ataca nuestros problemas; no ataca el hecho de que los ciudadanos no llegan a fin de mes", ha afirmado.

La diputada de IU Henar Moreno ha rechazado apoyar las enmiendas a la totalidad "no sólo porque son los presupuestos que nos van a ayudar a seguir profundizando en políticas sociales", ha dicho, "sino también porque nos permitirán seguir construyendo una comunidad más justa y solidaria".

"La realidad es tozuda y fruto de estas políticas que llaman comunistas se está revirtiendo la destrucción de empleo y los fondos europeos están llegando", ha manifestado.

Moreno ha dicho: "No a su enmienda y sí a unos presupuestos que aumenten el gasto social y con el que vamos a construir una comunidad autónoma con un mejor funcionamiento de los servicios públicos".

En este sentido, el socialista Raúl Díaz ha creído que "no hay nada que devolver y sí mucho que revertir y que invertir". "Esa Rioja que dibujan no existe", les ha dicho a 'populares' y Ciudadanos.

"Todos sabemos", le ha dicho al consejero de Hacienda, "que sus cuentas, señor González, cuentan de buena salud y encima están pagando las deudas del pp, como la del soterramiento".

MEDIDAS FISCALES

En el debate a la Ley de Medidas Fiscales, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyes ha visto cómo La Rioja "merece unos presupuestos que aporten ayudas a las familias, y que apuesten por una fiscalidad justa, progresiva y realista".

También, "que recuperen las deducciones para los jóvenes que quieren comprarse un piso, que tengan ayudas al alquiler, que fomenten la I+D+i, una fiscalidad diferenciada para el desarrollo rural, que no castigue a los riojanos que heredan por el simple hecho de heredar o que no venga con la receta a los trabajadores que han estado en ERTE".

También ha creído: "Son un canto de sirena porque nos dicen que no suben los impuestos y, claro, ya lo hicieron con los presupuestos de 2020 y 2021".

En cuanto al portavoz del Grupo Popular, Jesus Ángel Garrido, ha hablado de los "retrasos" en la Ciudad del Envase y el Embalaje; así como del precio de la luz, con "precios eléctricos".

Ha visto un "insulto a los riojanos" el "triunfalismo" del Gobierno, al que han acusado de "cuentista": "Han pasado del discurso de no dejar a nadie atrás a dejar a todos atrás a no ser que sea amiguito o de Podemos", ha dicho.

Ha citado el "hachazo" del impuesto de sucesiones y donaciones, preguntándose para qué se usa lo recaudado. También se ha referido a las cuotas que están teniendo que pagar los autónomos y ha asegurado que es la ley "menos reformista" que se ha planteado en la Cámara.

La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha rechazado el modelo que proponen PP y Ciudadanos "que funciona para las rentas con más recursos".

Ha pedido a los 'populares' ser "claros" y explicar que "pretenden" una reforma fiscal cuya rebaja empieza a notarse, sobre todo, a partir de rentas de 600.000 euros.

"En Madrid la rebaja sólo ha supuesto convertirla en la comunidad mas regresiva e injusta", ha aseverado. Ha añadido que hasta el Fondo Monetario Internacional propone subir los impuestos de sucesiones, patrimonio y operaciones inmobiliarias.

En este sentido, la socialista Sara Orradre ha aludido a una "forma de hacer política diferente" ante "lo que plantean" desde la oposición y es, ha afirmado, que se "perdone dinero a los que más tienen" a base de "recortar servicios públicos".

En la votación, han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad tanto a la Ley de Presupuestos como la de Medidas Fiscales con los votos de PSOE, Podemos e IU.