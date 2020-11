El Parlamento respalda el Estado de Alarma aunque la oposición insiste en que hace falta un marco común

El PSOE respalda la petición del PP para que las decisiones se basen en informes epidemiológicos, pero advierte de que ya se está haciendo

El Parlamento riojano ha respaldado el Estado de Alarma con el apoyo de la mayoría y la abstención del PP que, en otro punto del orden del día, lo ha calificado como "medieval". No ha habido acuerdo, en cambio, en su gestión, dado que tanto PP como Ciudadanos han insistido en que hace falta un marco común de todas las comunidades.

El portavoz socialista, Raúl Díaz, ha sido el encargado de defender una proposición no de ley para instar al Gobierno de La Rioja a seguir trabajando de forma coordinada con el resto de administraciones del Estado para atajar la pandemia, apoyando el Estado de Alarma que evite el confinamiento domiciliario.

Aunque todos los grupos la han respaldado, el debate se ha tensionado al no aceptar, desde el PSOE, dos enmiendas de PP y Ciudadanos que pretendían añadir la necesidad de poner en marcha un Plan Nacional que homogeneice las medidas que se toman en toda España.

Así, desde Ciudadanos, Alberto Reyes le ha recriminado al PSOE, mientras la diputada del PP María Martín asentía con la cabeza y respaldaba con ello su tesis, que "al principio", recordando el primer Estado de Alarma de marzo, el Gobierno central "no dejaba participar a las comunidades autónomas y ahora Sánchez se lava las manos".

Ha dicho "sí al Estado de Alarma, pero no a la gestión de Sánchez". Ha añadido que tampoco apoya la gestión de Andreu, aunque su "hecho diferencial es que cambió el gobierno cuando se avisaba de una segunda ola".

Díaz ha insistido en que el objetivo de la proposición no de ley era que los grupos muestren su rechazo, o amparo, al Estado de Alarma porque "es muy importante saber si están a favor de un Estado de Alarma que está ayudando a salvar vidas y a que no colapse el sistema sanitario".

La popular Martín ha replicado: "No estamos en contra cuando la pandemia se nos ha ido de las manos, pero no podemos estar a favor de que se use de una forma tan irresponsable". "Señorías, tanto miedo tienen a hablar de España, de planes nacionales", ha dicho.

Para Martín, "la desescalada no pudo ser más desafortunada. Llega una segunda ola y, como si el virus mutara, ahora parece que sí entiende de fronteras", dado que ahora la gestión del Estado de Alarma es de cada comunidad.

Para Díaz, en cambio, la proposición no de ley era "clarísima, si aprueban o no el Estado de Alarma".

Desde Ciudadanos se pedía, también mediante moción, añadir que la presidenta Andreu compareciera una vez al mes; pero Díaz no se lo ha aprobado "por reciprocidad", dado que el día anterior Ciudadanos había votado en contra de que compareciera Andreu (porque pedían un pleno monográfico para ello).

Con respecto a la moción del PP que pedía un plan de acción nacional con decisiones basadas en la ciencia "y así permitir unidad política", el socialista le ha dicho a la bancada popular que se lo iba a rechazar para hacerle "un favor".

"No lo apruebo para que no tengan problemas con la dirección nacional de su partido, porque en marzo Casado criticó al Gobierno central porque se parapetaba en la ciencia y no tomaba decisiones políticas", ha explicado a la vez que les ha reprochado querer ser ejemplo de unidad política.

La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha entendido como básico y elemental el Estado de Alarma. Ha reconocido que le preocupa la gestión de otras comunidades, pero ante esto, le ha pedido al diputado de Ciudadanos Alberto Reyes que diga a compañeros de Madrid que dejen de invertir en hospitales vacíos e inviertan en la sanidad pública.

La proposición no de ley ha salido veinte votos a favor y diez abstenciones, esto es, a favor PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto (dos diputadas de IU y Podemos); y abstención PP.

A continuación, se ha debatido una proposición no de ley del PP, defendida por Carlos Cuevas, para que se publique el informe epidemiológico que demuestre la eficacia de las medidas tomadas en el Estado de Alarma.

"Sencillo", para Cuevas, que ha recriminado a Andreu que informara, sólo con una llamada de un minuto, a los portavoces parlamentarios de que iba a pedirlo y "un minuto después" saliera en los medios de comunicación.

"Tendrá que haber informes, parece lógico, pero no lo ha sido hasta la fecha, y los ciudadanos no hemos conocido en base a qué informes se toman las decisiones", ha explicado.

A su juicio, "la única certeza es que no saben lo que hacen". Así, ha recordado que el 29 de octubre por la mañana se rechazó el toque de queda en una rueda de prensa, por la tarde Andreu lo defendió en una entrevista y, 36 horas después, se pidió. Por último, ha calificado el Estado de Alarma como una "herramienta medieval".

La socialista Sara Orradre, que no ha llegado "a entender" que califique de esa forma "un instrumento que refleja la Constitución", ha dicho que los informes epidemiológicos "se llevan trasladando al Consejo de Gobierno desde el principio de la pandemia".

Mostrando uno ha dicho que, "a partir de los ellos se toman las decisiones" y ha preguntado si "de verdad cree" el diputado Cuevas "toma decisiones tan duras basándose en la improvisación". "No es verdad", ha espetado.

La proposición no de ley se ha aprobado por unanimidad.