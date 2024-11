El Parlamento de La Rioja pone el acento en la violencia que sufren las mujeres mayores

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dentro del acto institucional ha puesto el acento en la violencia que sufren las mujeres mayores.

Han participado en el mismo, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago. Han acudido, entre otras personalidades, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

Fernández Cornago, que ha abierto el acto, ha mostrado su "más intensa repulsa a cualquier forma de violencia hacia las mujeres", que supone "la máxima expresión de desigualdad entre mujeres y hombres". Ha recordado que cada cifra "representa una víctima, una persona que sufre, pero no solo ella su familia y su entorno".

En este punto, ha querido destacar lo acertado de centrar este año la campaña de la Consejería de Servicios Sociales en las mujeres mayores -el año pasado lo fueron los jóvenes-, en el que esta violencia "solo existe de puertas hacia dentro", y son víctimas de "larga duración", ya que "en muchos casos han interiorizado el rol, y sienten vergüenza y vértigo" de tomar decisiones porque creen que "es la vida que les ha tocado vivir".

La presidenta del Parlamento riojano ha indicado que en este colectivo "confluyen a veces varios factores, tales como vivir en un entorno rural o municipios pequeños que hace que la presión social y el peso de la comunidad son determinantes, así como ser personas dependientes" de su pareja.

Tras la intervención de Fernández Cornago, la presidenta de la Asociación Riojana de Escritores, María José Marrodán, ha recitado uno de los tres poemas que ha ofrecido a lo largo del acto, que ha dado paso al testimonio -a través de un vídeo- de dos víctimas de violencia machista, que han explicado sus duras experiencias, pero a la vez han animado a pedir ayuda a quiénes estén pasando por este tipo de situaciones.

A continuación, se ha desarrollado un acto de homenaje a las víctimas, clavando los presentes una mariposa en el arreglo floral extendido en la mesa del Parlamento, mientras sonaba música de fondo.

"MERECÉIS UNA VIDA DIGNA Y FELIZ"

Después, y para cerrar el acto institucional ha tomado la palabra el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que ha incidido en las mujeres mayores "como colectivo especial vulnerable" de sufrir violencia machista.

Ha recordado que una encuesta de 2019 señalaba que el 8,5 por ciento de las mujeres mayores de 65 años habían sufrido violencia física o sexual, mientras que si se sumaba la psicológica aumentaba hasta el 23 por ciento. No obstante, "lo más desesperanzador es que solo una de cada cinco lo denuncia".

El presidente riojano ha apuntado como posibles causas la "dependencia económica que hace que crean que van a terminar en la pobreza o en una situación marginal, a lo que se une incluso la sensación de fracaso social, hace que se agrave la situación, en ocasiones normalizándolo".

Para concluir, Capellán ha lanzado el mensaje, ante las mujeres que sufren violencia machista, que "no podemos guardar silencio; pedid ayuda; os merecéis y tenéis derecho a una vida digna, libre y, sobre todo feliz, porque no importa la edad", pero teniendo en cuenta que "no estáis solas".