Pensionistas riojanos salen a la calle en defensa de sus derechos y mostrar repulsa por el Decreto de la "inocentada"

Los pensionistas riojanos han vuelto a salir a la calle este sábado en defensa de sus derechos y mostrar su "gran desacuerdo" con la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018 del 28 de diciembre sobre la revalorización de las pensiones por considerarlo "una inocentada".

Una manifestación que se suma a la organizada por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones y que se realiza a nivel nacional. En el caso de Logroño han contado también con la presencia de miembros de la Coordinadora de Euskadi así como la adhesión y presencia de PAH Rioja.

Así lo ha afirmado este sábado uno de los portavoces de la Plataforma en la región, Pedro Gómez, quien ha destacado que "los motivos que tenemos hoy para salir a la calle de nuevo son muchos". De hecho, Logroño no ha sido la única localidad riojana que ha convocado esta manifestación, por la mañana, Haro también se ha movilizado ante la misma situación.

A pesar del temporal que se está viviendo en la capital riojana este sábado, Gómez ha asegurado que "hoy queremos estar aquí para luchar por unas pensiones dignas, las nuestras y las del futuro y, sobre todo, queremos mostrar nuestra repulsa a ese Real Decreto que nosotros denominamos como el 'Los Santos Inocentes'".

De las medidas aprobadas, "la peor es la relativa al IPC porque lo atrasan seis meses y van a incluir unas variables que no son las que usamos nosotros como la oscilación anual del salario medio, de las cotizaciones sociales y del crecimiento económico. Hay más de 3 millones de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza y esto no lo podemos consentir". Con estos criterios, "vamos a tener una pérdida importante de poder adquisitivo", ha lamentado.

"Las expectativas lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez eran otras", ha reflexionado, y estos factores "perjudicarían gravemente el poder adquisitivo de las pensiones". Además, sigue vigente "el insultante 0,25 y el factor de sostenibilidad por el que bajarían las pensiones por vivir más años".

"Estamos viendo que no está cambiando nada y prevemos que la situación no va a mejorar en los próximos meses. Quizás cuando haya elecciones generales los partidos políticos se mojen, pero hasta el momento, da igual el color que sea, están demostrando que no les importamos. Hablarán mucho pero medidas efectivas no realizan".

"Siempre hemos ido perdiendo y estamos sufriendo el mayor ataque al sistema público de pensiones pero nosotros tenemos que seguir luchando para que esto no siga así. Por nosotros y porque los jóvenes de hoy en día tengan una seguridad en el futuro".

Además, Gómez también ha lamentado "la brecha de genero existente en materia de pensiones" que ha calificado de "abismal". "No puede ser que las mujeres que hayan trabajado en casa y no hayan podido cotizar cobren una pensión no contributiva de 400 euros o de viudedad de 676 euros. No hay derecho, no es justo".

Ante estas "injusticias", la Plataforma Logroñesa en Defensa de las Pensiones Pública ha querido convocar esta manifestación para demostrar públicamente "la frustración" que sienten ante la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

En principio, el Decreto "dejó sin efecto que la pensión mínima por invalidez permanente total por enfermedad para personas menores de 60 años fuera el 55% de la base reguladora, como establecía la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social. A partir del 1 de enero, la cuantía mínima se establecería de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, dejaba las manos libres al Gobierno para bajar estas pensiones mínimas. Esto puede suponer 78 euros de menos al mes".

"Gracias a la presión constante en la calle y por medio de grupos políticos en el Congreso, se consiguió derribar esta medida y, al menos en 2019, estas pensiones subirán un 22%, pero no hay garantía para el año que viene", explican desde la Plataforma.

Los pensionistas lamentan también que el Decreto "no deroga la enmienda del Partido Popular por la que se prorroga el periodo transitorio para equiparar el Régimen Especial de las Empleadas del Hogar al Régimen General. Un período transitorio que finalizaba en diciembre pasado y que, con esa enmienda, se demora hasta el 2024".

"Lo que significa no equiparar los derechos de subsidio de desempleo y la cotización mínima en las lagunas de los tiempos sin trabajar. Para avanzar en la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las mujeres, se ha de cumplir el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo".

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones advierte a este Gobierno y a los que vengan "que vamos a seguir en la calle mientras no se blinden nuestros derechos".

"Dinero sabemos que hay: 457.000 millones de euros de españoles en paraísos fiscales según el nuevo Director de la Agencia Tributaria; de 50.000 a 80.000 millones de euros al año por fraude y evasión fiscal según la Asociación de Inspectores de Hacienda; por la corrupción: Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 47.500 millones/año por sobrecostes en los contratos públicos. Otras fuentes hablan de 7.000/10.000 M. al año. Sabemos que España recauda un 7% menos que la media de la Unión Europea".

"No abandonaremos la calle mientras las pensiones mínimas y no contributivas lleguen a alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional, con el horizonte de 1.084 euros mensuales, según establece la Carta Social Europea firmada por España".

Con todo ello exigen "una reforma fiscal justa y progresista. Una reforma laboral que dé estabilidad, salarios justos y derechos laborales y pensiones dignas revalorizadas y blindadas como derecho fundamental en la Constitución". Piden también que se admita a la Coordinadora Estatal "como interlocutor social válido para negociar con el Gobierno un Sistema Público de Pensiones de futuro".