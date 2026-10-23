Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja disminuyen un 11,1% en septiembre

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LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja en septiembre empeoran y descienden un 11,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 112.274 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 14,17 por ciento menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 61.810 viajeros. Por nacionalidad, 39.128 eran residentes en España, el 63,3 por ciento, mientras que 22.681 (36,69 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 15,8 por ciento y los extranjeros se redujeron un 11,3 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 72.939 las realizaron residentes en España (un 64,97 por ciento), mientras que 39.334 (35,03 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 94,44 euros, lo que representa una subida del 6 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 7,45 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en septiembre una ocupación del 51,07 por ciento y el sector hotelero empleó a 881 personas (un descenso del 5,8 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57 por ciento, seguida de Canarias (73,21 por ciento) y Comunitat Valenciana (67,93 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85 por ciento), Extremadura (41,96 por ciento) y Castilla y León (46,89 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28 por ciento) en septiembre junto a Cataluña (17,04 por ciento) y Andalucía (15,7 por ciento).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7 por ciento) y en Madrid (+10,42 por ciento). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42 por ciento.