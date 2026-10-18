Una persona, herida en un accidente de tráfico esta madrugada en la N-232 en Alfaro

Archivo - Hospital de Calahorra. - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser trasladada al Hospital de Calahorra esta madrugada, tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo en la carretera N-232 en el término municipal de Alfaro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 4,27 horas de este domingo, el teléfono inteligente del conductor ha activado un aviso automático que ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía de un turismo en la N-232, a la altura del punto kilométrico 335, en el término municipal de Alfaro.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, al personal de mantenimiento de carreteras y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención de salvamento, Bomberos ha informado de que se ha tenido que excarcelar al conductor, que ha resultado herido, por lo que, posteriormente ha tenido que ser trasladado al Hospital de Calahorra.