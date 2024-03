Personal de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad reclaman un convenio "digno"

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores y trabajadoras de personal de centros y servicios de atención a personas con discapacidad se han concentrado, convocados por CCOO y UGT, a las 19,00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, para exigir un convenio "digno".

Los concentrados portaban una pancarta en la que se podía leer 'Por un convenio !!!Digno!!!'. Algunos participantes han acudido con carteles con frases como 'Me sobra mucho mes al final del sueldo'; 'Sector feminizado, sector mal pagado'; 'Luchamos por un salario justo'; o 'No somos material fungible'.

Una protesta ruidosa, en la que se han hecho acompañar de silbatos, se han coreado consignas como "Trabajo humano, bien remunerado" o "El sector social es primordial", así como otras en las que reclamaban dignificar su profesión.

Antes del inicio de la concentración, Elena Fragueiro y Pedro Antolín, de UGT y CCOO, respectivamente, han señalado a Europa Press que "llevamos desde 2021 intentando firmar un nuevo convenio, pero no estamos encontramos muchos problemas".

Han señalado que "es un convenio muy complicado, con muchos escollos, ya que abarca centros especiales de empleo, centros de día, centros de educación especial, pisos tutelados, y entonces hay que poner en orden a muchos sectores y muchas categorías profesionales".

No obstante, Fragueiro ha lamentado que "lo más grave es que no suben los salarios con el nivel de vida; el salario base no se asemeja al salario mínimo interprofesional y cuando sube el salario mínimo interprofesional se absorben los complementos, incluso el de antigüedad y todos los complementos que puedan, y ello teniendo en cuenta que son salarios muy precarios".

En este sentido, si que ha indicado que "las asociaciones patronales nos lo ponen muy difícil, aunque no todas son iguales, como tampoco son las empresas, porque hay quién hace mejoras", si bien "se pueden contar con los dedos de la mano".

Antolín, ha añadido que "estamos luchando por las personas trabajadoras del colectivo de atención a la discapacidad, porque hay que dignificar su trabajo". "Hay muchas compañeras que no pueden llegar a fin de mes, porque tienen contratos del 80 por ciento o del 50 por ciento", ha añadido, para apuntar que "no descartamos llevar estas protestas a los centros de trabajo".

Ha indicado que la situación afecta a unas 2.000 personas en La Rioja, al tiempo que han puesto el acento en que "hay centros que tienen una función social que, dentro de todo cuida más a los trabajadores y a los usuarios, pero a tenor de este convenio hay otros que con el mismo convenio de atención a la discapacidad no tienen esta iniciativa social, porque son centros con ánimo de lucro".

Finalmente, han exigido "a las empresas que cumplan con sus compromisos y con esta gente que está aquí reivindicando sus derechos, pero también a las administraciones para que hagan licitaciones de verdad".