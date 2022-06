PHotoESPAÑA 2022: un gran foco cultural con sabor a Rioja

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales PHotoESPAÑA 2022, encuentro cultural de referencia nacional e internacional que se celebra cada año en Madrid, ha contado con la Denominación de Origen Calificada Rioja como vino exclusivo y oficial de los eventos y encuentros del certamen para disfrute de los participantes, fotógrafos y aficionados.

Así, y coincidiendo con el XXV aniversario del evento, Rioja estuvo presente ayer durante la ceremonia de entrega de premios PHotoESPAÑA 2022 encargada de ambientar y ensalzar el certamen, en una edición en la que la fotografía de estilo documental constituye una de las piezas clave. En este sentido, la fotógrafa estadounidense Susan Meiselas recibió el premio especial como recogimiento a su trabajo y mirada solidaria, así como por su aproximación a la fotografía como herramienta de denuncia política y social.

El Premio al Mejor Libro de Fotografía del Año fue concedido a la obra 'Shifters', de Marta Bogdanska, en la categoría Internacional; a 'Martín Chambí. Fotografía' en la categoría Nacional; a Rosa Jandira Gauditano, en la categoría de Autoeditado por su obra 'A mesta luta' y, finalmente a la Editorial RM, que fue reconocida como editorial del año. Por su parte, la exposición 'Do not cross. Fotos inéditas 70's - 80's', fue galardonada con el premio OFF y el premio Descubrimientos PHotoESPAÑA 2022 fue otorgado al fotógrafo Jorge López por su proyecto 'El Clot'.

El Museo Lázaro Galdiano fue el escenario escogido para el acto de entrega del Premio de Honor a título póstumo dedicado a Bárbara Allende, conocida artísticamente Ouka Leele, una de las figuras más originales del panorama fotográfico español e icono de la "Movida Madrileña". Recogieron el galardón sus familiares, arropados por el director de cine Rafael Gordón y la actriz Ángela Molina.

De este modo, la DOCa Rioja ha maridado la cultura con el vino y el disfrute de los participantes e invitados en los diferentes hitos que componen el certamen, desde el acto inaugural que tuvo lugar la semana pasada en el Real Jardín Botánico de Madrid, hasta la célebre gala de entrega de los premios PHotoESPAÑA 2022, celebrada ayer, para brindar juntos por la fotografía y la creatividad.

Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación de la Denominación, ha destacado que "Rioja es capaz de convertir los momentos especiales en memorables y, por supuesto, está fuertemente vinculada al mundo del arte y la cultura. Tapiador recalca que "es un orgullo estar presentes en uno de los encuentros artísticos más destacados del panorama actual, símbolo de la riqueza artística nacional e internacional, aportando el carácter memorable y auténtico y todos los atributos intangibles indudablemente ligados al producto de Rioja".

PHOTOESPAÑA 2022 EN COMPAÑÍA DE UN RIOJA

Desde el pasado 1 de junio hasta el 28 de agosto, fecha de clausura del festival, se presentarán 120 exposiciones de 442 fotógrafos y artistas visuales nacionales e internacionales. A través de los principales museos y galerías de arte de Madrid, el festival comparte con el público las últimas tendencias de esta disciplina artística y los proyectos de artistas de gran proyección internacional.

Así, la Denominación de Origen líder en el plano nacional y referente a nivel internacional, ha contado con una presencia clave en un evento cultural de gran impacto. Los vinos oficiales de esta XXV edición han sido botellas de Blanco Joven 2021, Tinto Crianza 2017 y Tinto Crianza 2018, en los cuales se exaltan los atributos propios de los vinos de Rioja como la singularidad y la diversidad.

A través de este tipo de iniciativas, la DOCa Rioja avanza en la consecución de su Plan Estratégico 2021-2025, el cual contempla entre sus objetivos acercar su producto y narrativa a un público más joven y revalorizar la marca.

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España desde 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa de autocontrol puesta en marcha por su Consejo Regulador.

Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad ha sido determinante para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja cuenta con casi el 40% del valor del vino con Denominación de Origen en España y está presente en 129 países.

Con más de 65.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental - que abarcan 144 municipios, por los que se extiende la Denominación, con 600 bodegas y casi 15.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.