Planes de verano: Terraceos al atardecer en Hacienda López de Haro con Lord Byron

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hacienda López de Haro celebra este sábado, día 22 de julio, el segundo concierto de su ciclo 'Terraceos al atardecer' en el que, de nuevo, combinará la música en directo, la gastronomía y las espectaculares vistas del Ebro y la Sonsierra desde su terraza, para vivir una tarde mágica a la riojana. El evento comenzará a las 19,00 horas y se prolongará hasta las 22,00.

El grupo que pondrá la banda sonora será la banda Lord Byron, grupo riojano de versiones de grandes éxitos del rock con un potente directo.

Para quién no quiera conducir, la bodega ofrece el traslado en autobús de ida y vuelta desde Logroño, con salida a las 18,30 h desde la Fuente de Murrieta y regreso a las 22,10. Las entradas, que ya están a la venta en la web de la bodega, incluyen el concierto, un pincho y dos vinos a un precio de 20€. En caso de que quieras llegar a Hacienda López de Haro en el autobús el precio es de 26€.

Los menores de 12 años acceden gratis aunque, si quieren desplazarse en el autobús deben abonar los 6 euros de su plaza.

Los 'Terraceos al Atardecer' seguirán en septiembre, concretamente el sábado día 9 con The Nowhere Plan, tributo a The Beatles.