La Plataforma 8M llevará "el grito de todas las mujeres" a la calle para acabar con el silencio; "Un cómplice que mata"

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 8 de Marzo invita a toda la sociedad "hombres y mujeres" a participar el próximo lunes, 25N, Día por la erradicación de la violencia contra las mujeres, en una concentración en la Concha del Espolón, a partir de las 19,00 horas, para acabar con el "silencio" y seguir poniendo "todos los medios necesarios" que permitan acabar con la violencia machista.

Un acto que tendrá lugar bajo el lema 'Tu complicidad, mata' y con el que esperan sumarse "al grito global" del 25N y "denunciar que las violencias machistas atraviesan la vida de las mujeres".

"Se trata de una realidad terrible que hay que visibilizar, denunciar, prevenir y erradicar" y siempre "escuchar, creer y proteger a las mujeres afectadas".

"NOS AFECTA A TODAS"

Representantes de la Plataforma 8M han leído así un manifiesto ante una situación que "afecta a todas. Jóvenes y mayores, migradas o racionalizadas, con discapacidad, mujeres en situación de vulnerabilidad, pensionistas, en paro... todas en mayor o menor intensidad sufrimos estas violencias".

Por eso y con el fin de "no quedarnos calladas" animan a todos a participar porque "no habrá justicia, igualdad, ni presente ni futuro digno mientras la mitad de la población estemos sujetas a las consecuencias de la violencia machista".

Violencias que se dan en la relaciones personales, en el trabajo, en los espacios de ocio, en la política... es preciso trabajar para acabar con ella "e instalar la tolerancia cero frente a la violencia de género".

También insisten en trabajar por políticas "que destruyan los estereotipos que sostienen el patriarcado y por políticas de reparación para las mujeres supervivientes".

"LA DESIGUALDAD MÁS EXTREMA"

Como han refrendado, la violencia de género "es la representación más extrema de desigualdad entre hombres y mujeres. Un atentado contra los derechos humanos que pasa en todos los países del mundo".

En concreto, según han leído, "el 14,2 por ciento de las mujeres de nuestro país, más de 2,9 millones, han sufrido violencia física o sexual de algunas de sus parejas o exparejas en algún momento de su vida. Además, el 1,8 por ciento, más de 374.000 mujeres, han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses y una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida.

"Cifras terribles e incompatibles con la democracia que esconden vidas truncadas de mujeres, hijos, hijas, familia y amistades".

TAMBIÉN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Pero como han advertido "sucede en muchos sitios. Los centros de trabajo "no son ajenos a situaciones de acoso sexual" a pesar de que se trate como "una realidad invisibilizada que las mujeres viven en silencio y con miedo a denunciar".

"Sabemos que ante la falta de apoyo, muchas de estas situaciones terminan en bajas laborales o con mujeres abandonando sus puestos de trabajo. Es intolerable".

Por todo ello "este 25N el grito global debe ser más fuerte que nunca" para no sentirnos "amenazadas por el negacionismo". "Estamos demostrando que el silencio de las mujeres ya no es una opción, el miedo ha remitido".

"Venimos a cambiarlo todo. A derribar estructuras y crear un mundo mejor sin violencias entre las mujeres". Y tampoco "debemos olvidar el silencio administrativo que ignora o no actúa. El silencio nos hace cómplices. La indiferencia no es una opción. No queremos silencio, queremos acciones contundentes contra comentarios que quieren ridiculizar al movimiento feminista".

El manifiesto se ha leído por representantes de las entidades que componen la Plataforma 8M; Isabel Blanco (UGT), Naiara Hernáez del PSOE de La Rioja, Ruth Sáenz de IU, Josune Zorzano de USO, Blanca Fernández de Mujeres Progresistas y Marian Alcalde de CCOO.

MICROMACHISMOS

Precisamente, ésta última, ha reconocido que "a pesar de que cada vez estamos aprendiendo a identificarlos mejor, hay muchos micromachismos que nos rodean, en la calle, en un bar, en una canción... Tenemos que seguir trabajando en ello y las instituciones tienen que poner su granito de arena para ayudarnos con unos presupuestos que apoyen en esta lucha".