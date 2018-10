El Pleno de la COTUR aprueba el Plan Parcial Residencial del Sector R-1 de Cenicero

Actualizado 10/12/2008 15:05:10 CET

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) ha aprobado el Plan Parcial Residencial del Sector R-1 de Cenicero que permitirá la construcción de 181 viviendas en la zona este del casco urbano en una superficie total de 44.150 metros cuadrados con 3.200 metros cuadrados de zonas verdes, según informó hoy el director general de Política Territorial, Luis García del Valle.

El plan, explicó que fija una densidad de 44 viviendas por hectárea y la zona, ocupada actualmente por viñedo, se dividirá en 9 parcelas con 15 bloques residenciales de tres alturas y 12 viviendas, cada uno de ellos rodeado de espacio libre privado. En el área sur, se dispone de una gran parcela dotacional y el este, de zonas verdes públicas. Además, se contemplan zonas verdes de recreo infantiles en las proximidades de las áreas residenciales, así como una pequeña parcela comercial en el noreste.

El Plan Residencial del Sector R-1 de Cenicero, que contempla una inversión de 1.324.513 euros y un plazo de cinco años para ejecutar la urbanización, cumple con todos los requisitos de la legislación urbanística en cuanto a reservas para dotaciones, zonas verdes, aparcamientos y vivienda protegida, ya que dos de los bloques se destinan a este tipo de viviendas sociales. Contempla la construcción de 180 viviendas.

Por otra parte, García del Valle informó que el pleno también dio el visto bueno a la modificación puntual número 20 de Nájera que permitirá cambiar la altura de las plantas ático de algunas parcelas del casco antiguo de la localidad unificando criterios.

El Plan General de Nájera permite construir en los solares del casco antiguo una planta adicional de menor altura por encima del número máximo de plantas distinguiendo entre desvanes y sobrados. Para los desvanes, la altura máxima es de 0,75 metros, mientras que en el caso de los sobrados es de 1,5 metros.

La modificación aprobada, que ha sido informada "favorablemente" por el Consejo de Patrimonio, unifica la situación permitiendo en los casos en los que se venían establecido tres alturas más desván o dos alturas más desván pasar a tres alturas más sobrado o dos alturas más sobrado. La operación conlleva un aumento de edificabilidad de 1.112,02 metros cuadrados que se compensa con la previsión de una nueva zona verde de unos 200 metros cuadrados en un extremo del casco histórico.

Por otra parte, la COTUR aprobó también en Fuenmayor, la alteración de aspectos de las normas urbanísticas relativos a definiciones de parámetros urbanísticos como rasantes, altura, semisótanos, edificabilidad, superficies útiles y construidas.

En Alfaro, la regulación de usos permitidos en suelo no urbanizable, incluyendo las centrales hidroeléctricas; en Pradejón, el cambio de uso entre dos parcelas (residencial por dotacional), al igual que en Lardero; en Cenicero, el reajuste del fondo edificable de varias parcelas; y en Uruñuela, dos modificaciones de reajustes de alineaciones en varios puntos del casco urbano.

RECHAZADO PROYECTO PECIÑA

García del Valle también indicó que entre los expedientes de planeamiento que no obtuvieron el visto bueno de la Comisión figura una actuación que pretendía la construcción de 395 viviendas en Peciña, núcleo urbano perteneciente a San Vicente de la Sonsierra, multiplicando por doscientos la actual población de la aldea y por cinco su superficie.

Recordó que se trata de una aldea perteneciente a San Vicente de la Sonsierra, al pie de la Sierra de Cantabria, que cuenta con 6 habitantes, y donde la empresa Arcadia Bussiness S.A, pretendía la construcción de las casi 400 viviendas.

Finalmente, el director general de Política Territorial indicó, en relación a la aprobación de los sectores urbanísticos de Logroño, que "no había nada nuevo", ya que se devolvió la documentación al Ayuntamiento de la capital. Éste dijo, García del Valle, tiene en exposición pública, según publica el BOR, el informe de sostenibilidad ambiental, por lo que hasta que no termine el periodo no podrán remitir la información correspondientes.