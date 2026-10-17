Poetry Slam Logroño inaugura su sexta temporada con nueva sede, un equipo ampliado y diez voces sobre el escenario

Poetry Slam Logroño - POETRY SLAM LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Poetry Slam Logroño inaugurará mañana domingo 18 de octubre, a las 12 horas, su sexta temporada desde la puesta en marcha del proyecto y la quinta integrada oficialmente en el circuito de Poetry Slam España.

La primera jornada del ejercicio 2026-2027 se celebrará en el Centro de Expresión Corporal Kordelia, en la Travesía Cabo Noval, 3, nueva sede estable del campeonato. La entrada tendrá un precio de 5 euros.

Saray García Sáenz, Renato, Mateo Patón, Ocasar, Lady Yunea, Nuwanda, Nai Salinas, Coleva, Pajarillo Cuatrovientos y Ventura serán las diez voces encargadas de abrir esta nueva etapa. La jornada contará además con la actuación del cantautor y escritor Floren Romero como artista invitado.

Cada participante dispondrá de un máximo de tres minutos para presentar un texto propio. Sin música, atrezo ni elementos escénicos adicionales, sobre el escenario cuentan el texto, la voz y el cuerpo. El público asistente valorará las actuaciones y decidirá el resultado.

LAS DIEZ PROPUESTAS DEL 18 DE OCTUBRE.

Saray García Sáenz presenta una poesía que nace cuando la vida deja una herida abierta.

Renato aborda la determinación de intentarlo antes que arrepentirse.

Mateo Patón plantea el cuerpo y la identidad como espacios en transformación.

Ocasar acuden con palabras guardadas en los bolsillos para hacerlas nuestras.

Lady Yunea presenta poesía para respirar y experiencias para conectar.

Nuwanda cuanta una mirada sobre los sueños, la libertad y la búsqueda personal.

Nai Salinas recita siete vidas grabadas en los versos.

Coleva plantea una relación vital con el arte, la poesía y el teatro.

Pajarillo Cuatrovientos aborda la poesía como guarida donde lo íntimo se vuelve colectivo.

Ventura propone el aprendizaje de saltar y volver a caer de pie.

UNA NUEVA ETAPA ORGANIZATIVA

Desde la temporada inicial de 2021-2022 hasta la final de 2025-2026, Adriana Bañares asumió íntegramente la dirección, coordinación y presentación de Poetry Slam Logroño. Durante ese periodo se ocupó de la programación, la búsqueda de espacios, las inscripciones, la comunicación, la relación con el circuito estatal y la organización de cada jornada.

Tras cinco temporadas al frente del campeonato, Bañares abre ahora el proyecto a una estructura compartida. La gestión de la nueva temporada estará en manos de Adriana Bañares y Arantza Moreno, mientras Laura Calatrava y Alberto Esteban 'Jec21' se incorporan a las áreas de redes y comunicación visual.

La transición responde a una voluntad de continuidad y crecimiento: distribuir responsabilidades, sumar nuevas miradas y fortalecer la comunidad creada alrededor de Poetry Slam Logroño.

Arantza Moreno, actriz, poeta y fundadora de Kordelia Teatro, fue además campeona de la temporada 2023-2024 y representante de Logroño en el campeonato estatal de Santander. Laura Calatrava fue la primera campeona del proyecto, en la temporada experimental de 2021-2022.

Alberto Esteban 'Jec21' está vinculado a Poetry Slam Logroño desde sus inicios como fotógrafo y videógrafo oficial.

Es también el creador del logotipo del proyecto y el autor de los retratos de participantes y artistas invitados de las dos últimas temporadas. En 2026-2027 diseñará toda la cartelería.

Poetry Slam Logroño reafirma así su apuesta por el talento artístico humano y prescinde de imágenes generadas mediante inteligencia artificial en su comunicación visual.

FLOREN ROMERO, ARTISTA INVITADO.

La apertura contará con Floren Romero, cantautor y escritor argentino afincado en Logroño desde 2001. Su trayectoria recorre el rock, la música popular argentina, el tango y la canción de autor.

Ha formado parte de proyectos como El Desván, Musicamérica -El canto callejero y El Kilombo Tango, y ha publicado los discos El Kilombo Tango (2010) y En el camino (2018). En los últimos años, su trabajo se ha ampliado hacia la literatura y la escena, consolidando una propuesta donde música y palabra dialogan constantemente.

Poetry Slam Logroño comenzó en 2021-2022 con una temporada de prueba en Sala Negra. Desde su incorporación oficial a Poetry Slam España, sus campeones han representado a La Rioja en los campeonatos estatales de Granada, Santander, Lleida y Cartagena.

Tras pasar por Sala Negra, Fundición, David Monge Comedy, Kordelia Teatro y la Sala Gonzalo de Berceo, el proyecto inicia ahora su sexta temporada con una sede estable y un equipo ampliado.