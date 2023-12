La Policía Local de Logroño se adhiere a la campaña de Tráfico de detección de alcohol y drogas al volante

Este refuerzo de la labor de control se desarrollará desde este lunes 11 al domingo 17 de diciembre

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño se ha adherido a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) de detección de alcohol y drogas en conductores. La campaña se desarrollará desde este lunes 11 al domingo 17 de diciembre y supondrá la intensificación de controles en distintos puntos de la ciudad.

Los controles de detección de alcohol y drogas al volante se llevan a cabo de manera habitual por parte de la Policía Local de Logroño, tanto mediante dispositivo especial como en el caso de observar maniobras, infracciones o conductas extrañas en la conducción que indiquen a los agentes que puede existir influencia o consumo de estas sustancias.

Durante las últimas semanas de noviembre y lo que llevamos del mes de diciembre, se ha detectado por parte de la Policía Local un aumento de este tipo de infracciones, tanto aquellas administrativas como las de tipo penal. Este hecho coincide con el incremento de celebraciones, cenas de empresa y eventos similares con motivo de las fiestas navideñas.

No obstante, desde Policía Local se quiere hacer hincapié en que estas celebraciones no deben ser incompatibles con la seguridad en la conducción, por lo que se deben buscar alternativas en los desplazamientos y no utilizar vehículos habiendo consumido alcohol.

La influencia negativa del alcohol y las drogas en la conducción es evidente y está muy documentada. En muchas ocasiones está detrás de los accidentes de tráfico, con consecuencias lesivas o incluso letales.

La normativa establece, en lo que respecta al consumo de alcohol, una tasa cero para aquellos conductores menores de edad. Para los mayores de edad, las tasas máximas se sitúan en 0.25 mg de alcohol por litro de sangre de manera general, 0.15 mg en el caso de conductores profesionales o noveles. Las sanciones por consumo de alcohol al volante van de los 500 a los 1000 euros y retirada de hasta 6 puntos del carné de conducir. La presencia de drogas en conductores se sanciona con 1000 euros y retirada de 6 puntos del carné.

Si además de presencia de alcohol o drogas en el organismo hay una influencia en la conducción, se tratará de un delito con penas que pueden llegar hasta los 6 meses de prisión y prohibición de conducir hasta durante 4 años. Todo ello si no hay accidentes o consecuencias derivadas de esa situación que puedan aumentar las posibles condenas.

Desde la Policía Local de Logroño se recuerda que la normativa afecta a todo tipo de vehículos, tanto aquellos a motor como otros (bicicletas, vehículos de movilidad personal, etc.)

Y se reitera además que no conducir habiendo consumido alcohol o drogas es un objetivo al que todas las personas deben concienciarse, tanto a nivel individual como instando a las personas que nos acompañan a garantizar la seguridad de todos.

La Policía Local agradece la colaboración ciudadana y la concienciación en una conducción segura, recordando que lo más importante para conseguir esta meta es el respeto y la convivencia en la circulación de todos los usuarios.