La Policía Nacional alerta de la modalidad de la "Estafa de la Fibra Óptica"

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) - "

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han alertado este jueves de la modalidad delictiva de la estafa de la Fibra Óptica que actualmente está teniendo incidencia "para que toda la ciudadanía y, en especial el colectivo de personas mayores, extremen las precauciones".

De acuerdo con el relato policial, en la Jefatura Superior de La Rioja no se han recibido denuncias de hechos parecidos producidos en esta comunidad autónoma, pero se conocen casos ocurridos en otras comunidades limítrofes en las que las victimas exponen el mismo modus operandi, que es "simple pero eficaz".

Los delincuentes se hacen pasar por técnicos de compañías de telecomunicaciones, ofreciendo supuestas mejoras o instalaciones de fibra óptica a bajo costo o incluso gratuitas. Para ganarse la confianza de sus víctimas, suelen presentarse con uniformes, credenciales falsas y equipos que aparentan ser profesionales.

La estafa comienza con una persona que se hace pasar por técnico llamando a la puerta. El motivo de su visita es hacer una serie de reparaciones en la fibra óptica debido a la saturación de red. Esto hace que a la víctima le coja por sorpresa la situación, ya que no ha sido informada previamente de esa visita.

Estos estafadores aprovechan la falta de conocimiento técnico de muchos usuarios sobre la fibra óptica. Al ser un servicio que aún se está expandiendo en muchas zonas, no es raro que algunas personas no estén familiarizadas con los detalles técnicos o el proceso de instalación.

Esto facilita que los estafadores presenten información técnica confusa o engañosa, convenciendo a las víctimas de la necesidad de los servicios que ofrecen. Además, en muchas ocasiones utilizan el pretexto de que la instalación es urgente debido a la inminente obsolescencia del ADSL. Lo cual añade una presión innecesaria sobre los usuarios para que acepten el servicio sin cuestionarlo.

El impacto de este tipo de estafa no solo es económico. Las víctimas también se exponen a problemas de seguridad, ya que los equipos instalados pueden contener software malicioso o configuraciones que permiten el acceso no autorizado a sus redes personales. Esto abre la puerta a otros delitos, como la suplantación de identidad, el robo de datos personales y bancarios.

RECOMENDACIONES

Se recuerda a toda la población, especialmente a las personas mayores, que no abran su domicilio ni dejen acceder al mismo a:

Personas que manifiesten pertenecer a empresas de suministros del hogar, si usted no los ha solicitado (técnicos de gas, electricidad, agua o internet), las empresas deben comunicar, con antelación, la fecha de la revisión, por lo que no se debe permitir el acceso a ninguna persona si no ha habido aviso previo.

Quienes digan ser técnicos, médicos, enfermeros o servicios sanitarios, que acudan a realizarle una asistencia en su domicilio. --Personas que afirmen representar a la Administración.

Aquellos que manifiesten ser repartidores de alimentación de una gran superficie sin que hayamos realizado una compra previa.

Utilizar el sentido común y no abrir la puerta a una persona que desconocemos.

Ponerse en contacto con la Sala Cimacc 091 correspondientes para que sepan de los hechos que han sucedido y poder investigarlo y prevenir a la población.

Alertar a vecinos y personas cercanas.

Contactar con el proveedor de fibra óptica al que se intenta suplantar para contrastar.

Asimismo, se recuerda que en caso de sospechar que se trata de una estafa, se debe avisar cuanto antes a la policía a través del teléfono 091.