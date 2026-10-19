La Policía Nacional recibe el reconocimiento de 'Vecino de Honor 2026' en Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja, a través de su Delegación de Participación Ciudadana, ha recibido el reconocimiento de 'Vecino de Honor 2026' de Logroño, en un acto celebrado en El Espolón logroñés, en el marco de la conmemoración anual del Día del Vecino.

Una cita a la que han asistido numerosas autoridades, entre ellas la delegada del Gobierno Beatriz Arraiz, así como numerosos representantes políticos, militares y civiles de La Rioja y que trabajan de manera continuada con las asociaciones vecinales.

Se ha querido entregar este reconocimiento a la Policía Nacional por su continua colaboración con el movimiento vecinal, trabajando con todo el colectivo a través de reuniones, charlas o asesoramientos desde la Delegación de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

El galardón fue recogido por la Delegación de Participación Ciudadana en La Rioja, por la oficial de Policía, Gemma Ichaso Jiménez en el 35º Día Vecinal, encuentro que anualmente reúne al movimiento vecinal de la ciudad de Logroño para compartir, celebrar y poner en valor el trabajo que realizan la asociación y todas las personas que forman parte de ella.