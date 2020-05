La Policía Nacional ha recogido 27 denuncias por violencia de género desde que comenzó el estado de alarma en La Rioja

Se ha reforzado la protección de las víctimas

La Policía Nacional ha reforzado la protección de las víctimas de violencia de género en Logroño y ha informado de que, desde que se decretase el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se han recogido un total de 27 denuncias por violencia de género.

Además, desde el 14 de marzo, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha incrementado el contacto tanto telemático como telefónico con las víctimas de violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas para garantizar así su protección.

Actualmente un total de 111 mujeres víctimas de violencia de género reciben protección de la Policía Nacional en Logroño, de las que cuarenta (40) mujeres se encuentran en riesgo bajo y setenta y uno (71) en riesgo no apreciado.

CASO POR CASO

Los casos se evalúan "caso por caso", tanto la situación de las víctimas como la de los menores, por lo que el análisis del riesgo de cada víctima no se limita a un trámite protocolario . Incluso en los casos de riesgo no apreciado se les ofrece un teléfono de contacto y cuentan con un seguimiento por parte de la Policía Nacional. No se deja a ninguna víctima sin asistencia, por lo que los agentes viven pegados las 24 horas del día a un teléfono para atender a las denunciantes de malos tratos.

Desde que se decretase el Estado de Alarma la Policía Nacional ha llevado a cabo un total de 318 entrevistas a las víctimas y 214 entrevistas a los autores denunciados. Y ha realizado más de 138 Valoraciones de Evolución del Riesgo (VPER) de los casos activos en el Sistema Viogén en nuestra ciudad.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el refuerzo de los planes de prevención y protección decididos por el Ministerio del Interior para evitar que el confinamiento pudiese convertirse en un factor de mayor indefensión de las víctimas de la violencia machista.

"Todos los operadores de estos servicios esenciales tienen la obligación de garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información 24 horas para dar una respuesta a las víctimas y también para poder acoger a las víctimas que están en situación de riesgo, incluidas aquellas que precisan abandonar sus domicilios para garantizar su protección". Eso significa que queda garantizada la asistencia a víctimas de violencia de género en centros de emergencia, centros de acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros.

IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Desde la Unidad de Familia y Mujeres de la Policía Nacional de Logroño se quiere transmitir la idea que la violencia de género es un problema de todos, por lo que pide que "todo aquel que tenga conocimiento de algún episodio de violencia de género, gritos o petición de ayuda por parte de alguna mujer, hay que colaborar. Deben llamar a la Policía o a cualquiera de los teléfonos de emergencia para que una patrulla pueda acudir al lugar y darle a la víctima una solución".

En caso de producirse un quebrantamiento de orden de alejamiento durante el estado de alarma "la mujer debe comunicarlo a través de los teléfonos de emergencia o bien ponerlo en conocimiento de su Policía protector que estará operativo las 24 horas del día para asistirla personalmente y dar trámite a la solución". En caso de que el quebrantamiento se produzca a través de llamadas telefónicas o mensajes, siempre se recomienda a la víctima guardar el registro de llamadas y mensajes como prueba.

APLICACIÓN MÓVIL

De forma paralela y en el marco de este mismo objetivo, el pasado mes de abril el Ministerio del Interior puso en marcha una nueva funcionalidad dentro de la aplicación móvil AlertCops para reforzar la protección integral de las víctimas de violencia de género.

Se trata de un "Botón SOS" con el que las mujeres víctimas de violencia de género pueden, en situaciones de riesgo o necesidad, requerir de forma discreta e inmediata la asistencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para ello, deberán pulsar al menos cinco veces en menos de 6 segundos el "Botón SOS" de sus teléfonos móviles y, de forma inmediata, el sistema remitirá automáticamente la alerta al centro policial más cercano. Adicionalmente, grabará 10 segundos de audio y lo enviará también como anexo a la alerta para que los efectivos policiales puedan valorar la gravedad de la situación.

AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita en dispositivos móviles, que proporciona un canal directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar un hecho del que se es víctima o testigo. Permite establecer llamadas y alertas geo-posicionadas para una atención inmediata y habilita un chat directo tipo WhatsApp con el centro de atención de Policía Nacional más cercano al usuario, al que se le permite remitir fotos o videos de la situación y recibir ayuda.

Cualquier víctima que necesite ayuda puede llamar a la Policía Nacional (091) y al teléfono (016) de atención a víctimas de violencia de género sigue funcionando las 24 horas, todos los días de la semana, y se han habilitado líneas de mensajería instantánea para apoyo psicológico y jurídico de 8.00 a 22.00 horas.

Es importante recordar que durante el Estado de Alarma, las victimas que se dirijan a los recursos policiales, judiciales o asistenciales de violencia de género no recibirán sanciones, y recuerda que los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia de género son considerados como esenciales.