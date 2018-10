El PP acusa al PSOE de "dejar tirada a La Rioja" en la aplicación del artículo 46 del Estatuto

Publicado 16/10/2018 12:39:18 CET

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha criticado que "a las primeras de cambio, el PSOE deja tirada a La Rioja en la aplicación del Artículo 46 del Estatuto de Autonomía, por eso le exigimos que rectifique, porque sólo aciertan cuando rectifican".

En comparecencia de prensa, Garrido ha indicado que "no apoyar la aplicación de Artículo 46 del Estatuto, como hizo el PSOE con su voto en contra en el último Pleno del Parlamento Regional, es una traición a La Rioja". Por ello, ha exigido a la portavoz socialista, Concha Andreu, que "dé la cara, que no se esconda y no se parapete en su portavoz Adjunto, y rectifique la decisión de su Grupo en el último Pleno y apoyen la aplicación del Artículo 46".

El portavoz 'popular' ha defendido la aplicación del Artículo 46 del Estatuto de Autonomía como un "tema de región que permite desplegar toda la potencialidad del Estatuto".

A este respecto, ha recordado que el pasado jueves, día 11, fue la primera vez que el Parlamento de La Rioja solicitaba la aplicación del Artículo 46 al Gobierno Central "y el PSOE se borró".

"Siempre hemos dicho que los dirigentes socialistas riojanos no son de fiar, porque dicen una cosa y hacen la contraria. Cómo se puede pasar de afirmar públicamente el pasado mes de mayo que: "Un Gobierno del PSOE pondrá en marcha el artículo 46" (Francisco Ocón) a votar en contra de su aplicación en octubre. Es una vergüenza y una tomadura de pelo a La Rioja y a los riojanos", ha apuntado.

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional ha recordado que el Artículo 46 del Estatuto de Autonomía es una "singularidad de la Rioja cuya finalidad es corregir los desequilibrios producidos en nuestra región por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios".

SOLO LO APLICA EL PP

En este sentido, ha subrayado que "sólo gobiernos del Partido Popular han aplicado el Artículo 46. A los socialistas les molesta que lo digamos, pero es la verdad. Tan cierto como que ningún Gobierno del PSOE ha aportado ni un euro por este concepto".

Así, ha recordado que lo hizo el de José María Aznar con la financiación del Riojafórum - 21 millones de euros- y Mariano Rajoy con la cesión del Edificio del Banco de España. Del mismo modo, ha explicado que, previa a la moción de censura, se había llegado a un acuerdo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de José Ignacio Ceniceros para usar el Artículo 46 para financiar las obras de rehabilitación del IES Sagasta, por un importe superior a los 21 millones de euros.

"El Gobierno Central del PSOE está llegando a acuerdos bilaterales con otras comunidades olvidándose de las legítimas demandas de los riojanos. No somos más que nadie, pero tampoco menos, por eso defendemos un trato similar al resto", ha destacado.

En este contexto, Garrido ha enmarcado la iniciativa del Grupo Popular en el último Pleno de la Cámara, que contó con el voto en contra del PSOE, así como las iniciativas lideradas por el presidente José Ignacio Ceniceros en defensa de los intereses de los riojanos. En este sentido, ha recordado que aún no se ha obtenido respuesta por parte del Gobierno de Sánchez a la carta remitida el pasado 3 de octubre en la que José Ignacio Ceniceros solicitaba la creación de una comisión mixta para abordar la compensación por el Artículo 46.

Finalmente, ha lamentado que tampoco ha recibido respuesta la solicitud para firmar un convenio para que el Estado se haga cargo de la rehabilitación del IES Sagasta, tal y como estaba acordado con el anterior Ejecutivo; ni la carta remitida a la ministra de Hacienda para abordar cuestiones como la liquidación del IVA o la financiación del Soterramiento.