El PP alerta de que "el Gobierno local de PSOE sube los impuestos" pero "no va a aprobar a tiempo los Presupuestos 2023"

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha alertado este lunes de que "el Gobierno local socialista sube los impuestos", pero "no es capaz de aprobar a tiempo los presupuestos de 2023". "La principal novedad es que no hay tiempo para presupuestar y sí para el autobombo de Hermoso de Mendoza", como ha señalado en rueda de prensa el portavoz 'popular' Conrado Escobar.

En sus palabras, "nuevamente el PSOE y sus socios de Gobierno son incapaces de tener aprobados a tiempo los presupuestos municipales para 2023", algo que, ha recordado, ya ocurrió en 2020 y en 2022. Así, "todavía no se ha dado a conocer el borrador y con la tramitación administrativa que se requiere podemos avanzar que el presupuesto de 2023 no podrá estar en vigor antes del mes de febrero".

"Los socialistas y sus socios lo único que garantizan del presupuestos para el próximo año es la subida de impuestos, el 2023 comenzará con cero partidas para las necesidades de Logroño y un 10% más en el recibo de sus vecinos", ha afirmado Escobar.

Por eso, ha considerado que "el actual Ejecutivo local únicamente ha sabido gestionar correctamente la tramitación de los presupuestos municipales, el principal documento municipal en uno de los cuatro años de mandato, el correspondiente a 2021".

Escobar ha señalado que esta "incapacidad" contrasta con que "lo que sí que hay es una nueva prioridad política, una campaña de autoimagen del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, una miniserie al estilo de Sánchez".

El portavoz 'popular' ha recordado igualmente las "graves consecuencias que tiene para la ciudad el no tener un presupuesto en vigor a 1 de enero".

"Supondrá -ha afirmado- no contar con presupuesto de inversiones ya que se prorrogan los gastos corrientes en las mismas cuantías del año anterior aunque ajustadas, con lo cual imprevistos o necesidades que no estuvieran recogidas en el documento de 2022 no podrán iniciar su ejecución hasta que no se apruebe un nuevo presupuesto".

Incluso ha añadido Conrado Escobar que "ninguna inversión nueva podrá iniciarse en enero y no habrá ingresos de capital, excepto los denominados corrientes".

"Las licitaciones de obras sufrirán retrasos al no poderse iniciar los procesos de contratación. Citamos ejemplos como la reurbanización de San Antón, las mejoras en los polígonos industriales, en los colegios de infantil y primaria, obras de mantenimiento como el plan de asfaltado, renovación de caminos o desbroces de solares", ha reseñado.

A todo ello, ha sumado el portavoz municipal del PP que "tampoco podrán iniciarse las inversiones que gestiona Logroño Deporte, ni la actuación en la antigua estación de autobuses y se retrasarán las ayudas a la rehabilitación".

Especial hincapié ha hecho en el caso del Nudo de Vara de Rey, "que precisa financiación extraordinaria, una vez que se ha desvelado que el modificado de esta obra tiene previsto un nuevo sobrecoste de 500.000 euros, que según informe de la Intervención debe recogerse en las nuevas cuentas de 2023".

Por eso, ha incidido en que esta obra sufrirá "retrasos", ya que "con la demora en la aprobación de los Presupuestos del próximo ejercicio no podrá contarse con dicha financiación, por lo que el final de la obra, previsto tras la última ampliación para mayo de 2023, corre serio riesgo".

Así, a juicio del portavoz 'popular', toda esta situación "claramente ilustra que está siendo una Legislatura perdida para la ciudad, sin presupuesto para el uno de enero de 2023 y con los remanentes agotados para poder frente a cualquier imprevisto".

"Con impuestos más altos, con la ciudad estancada y con las principales obras sin terminar, con la nueva estación de autobuses sin abrir, con el Nudo de Vara de Rey sin terminar, con Cien Tiendas, el marcado de San Blas o la Glorieta y Sagasta que tampoco finalizarán en este mandato", ha concluido Escobar.