PP asegura que el "acuerdo-trampa con el Gobierno de España" sobre suelo industrial "lastraba el desarrollo empresarial"

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que "el acuerdo-trampa de Concha Andreu con el Gobierno de España en materia de suelo industrial, era irrealizable, suponía un lastre económico sin precedentes y comprometía el desarrollo empresarial de nuestra región para los próximos años".

Los 'populares' aseguran que "de haber aceptado las inasumibles condiciones pactadas por el PSOE, que el exconsejero Lacalzada se empeña en definir en su huida hacia adelante como "acuerdo histórico", el Gobierno de La Rioja hubiera tenido que devolver sí o sí en unos años y con gravosos intereses los 20 millones de euros a los que ayer renunció.

"Es imposible cumplir la leonina cláusula suscrita por Andreu de garantizar actividad empresarial del 20% de un polígono de un millón de metros cuadrados a fecha 31 de diciembre de 2026 cuando a día de hoy, 31 de enero de 2024, la obra de ese polígono aún no está completada, no está recepcionada. En este sentido, parece obvio, pero no está de más recordar que la ADER no puede vender lo que no es suyo".

Como explican los populares, el propio Lacalzada "ha reconocido hoy, seguramente sin pretenderlo, la imposibilidad de llevar a cabo la perversa estrategia del anterior Ejecutivo. Si realmente hay seis empresas, según el diputado del PSOE, interesadas en instalarse en los polígonos de El Recuenco y en La Senda, resulta utópico hacer creer que estas empresas podrían estar a pleno rendimiento en este tiempo y mucho menos que ocupasen la superficie a la que obliga ese acuerdo".

"Máxime -prosiguen desde el PP- cuando sólo dos empresas han manifestado públicamente su voluntad de instalarse en estos polígonos".

Además, "ante la intransigencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que hace unos días se cerró en banda negando la posibilidad de estudiar siquiera alternativas obviando el interés del tejido empresarial riojano, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán pondrá en marcha un ambicioso plan dotado con 19 millones de euros para ayudar a que las empresas desarrollen sus planes en nuestra Comunidad y en que esperamos contar con el apoyo de SEPES para que el precio del suelo nunca sea un problema".

"Una vez levantado el bloqueo, SEPES podrá iniciar la venta de suelo y será la ADER la entidad encargada de gestionar de forma individualizada cada proyecto para que ninguna empresa que esté dispuesta a invertir en La Rioja, se quede sin ayudas para comprar suelo industrial a precios competitivos, construir sus instalaciones y adquirir la maquinaria necesaria. Algo novedoso y que en la legislatura de Andreu ha sido imposible", indican los 'populares'.

La misma Agencia de Desarrollo Económico que el Gobierno socialista de Concha Andreu, con su responsable Lacalzada al frente, "dejaron languidecer permitiéndole acumular miles de expedientes sin resolución desde el año 2019. La mayoría de ellos, por cierto, ya resueltos gracias al plan de choque y la buena gestión del Gobierno regional del Partido Popular".

Por todo ello -finalizan- "si algo caracterizó la legislatura de Andreu fue su falta de ambición, poner siempre por delante los intereses partidistas a los de los riojanos y una reprobable mala gestión de la que el suelo industrial es un ejemplo más. El Gobierno de Capellán no va a repetir los mismos errores. Los riojanos optaron de manera mayoritaria por otra forma de hacer las cosas, eligieron un buen gobierno para defender sus intereses, que es precisamente lo que hace el Ejecutivo".

"El PSOE de La Rioja ratifica con sus declaraciones de hoy el acierto que supone la decisión del Gobierno Regional de desestimar la partida de 20 millones de euros que suscribió el anterior Ejecutivo Regional y que incluían unas condiciones inasumibles y gravosas para La Rioja".