El PP asegura que los socialistas "mienten" para tapar las "carencias" del programa tarjetas monedero del Gobierno

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que el Gobierno de La Rioja "no solo no desprotege a los más vulnerables en el reparto de las tarjetas monedero como ha indicado hoy en una nota la diputada socialista, María Somalo, sino que por si no lo recuerda, el Ejecutivo regional tuvo que paliar con una aportación de 185.000 euros al Banco de Alimentos las graves carencias del programa tarjetas monedero impuesto por el Gobierno central socialista".

Era la forma a la que se tuvo que recurrir para que esta entidad reparta 132.000 kilos de comida a través de 50 entidades sociales de La Rioja. Porque era necesario complementar la deficiente cobertura del Gobierno de España, afirman los populares a través de una nota de prensa.

Por otra parte, "es preciso dejarle claro a la diputada socialista que el Gobierno riojano está siguiendo todas las directrices que está marcando el Ministerio respecto al procedimiento administrativo de las tarjetas monedero, un procedimiento que, por cierto, el Ministerio ha tardado meses en comunicar a la Comunidad Autónoma y aún hoy mismo estaba resolviendo dudas".

Además, prosiguen desde el PP, previendo el mayor volumen de trabajo extra por el reparto de tarjetas, el Gobierno riojano "ha reforzado el servicio con dos profesionales más. Lo que no han puesto en marcha otras comunidades".

"No se entiende además cómo el PSOE está poniendo en duda el papel de los trabajadores sociales, que son los que trabajan para que la protección de los más vulnerables quede asegurada y la ayuda llegue a los más necesitados. Para ello se deben establecer sistemas de control con rigor y el aval de los profesionales, que además son imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los requisitos que marca el Ministerio y Europa".

"Y otra mentira vertida por la diputada es que otras comunidades estén gestionando el reparto desde hace meses porque todos los ejecutivos regionales se tienen que ceñir a los tiempos y a la comunicación del Ministerio, que por cierto está siendo lamentable", informan desde el PP.

Por todo ello, finalizan, "es vergonzoso cómo la diputada socialista tiene que verter este tipo de mentiras para tapar que con la inexistente aportación del Estado se dejaba fuera al 85% de las familias que antes se beneficiaban de esta aportación. Se trataba de familias en situación de extrema vulnerabilidad que no tienen hijos menores, a personas mayores sin hijos con pensiones o ingresos bajos y a personas sin hogar. Esta ayuda se había convertido en una medida antisocial".

"Los riojanos deben estar tranquilos, porque con este Gobierno del PP no habrá dejaciones de funciones en esta ni en otra materia como sí obraba el anterior Gobierno regional socialista".