LOGROÑO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Calahorra "se deja sin ejecutar el presupuesto participativo de 2024", ha afirmado el PSOE, en un comunicado. Han pasado 10 meses desde que el concejal de participación ciudadana dio a conocer la propuesta ganadora de los presupuestos participativos de 2024 y lejos de verse materializado este proyecto, la colocación de una pérgola en la plaza existente entre las calles Aragón y Asturias, pero a día de hoy no existe ni el crédito presupuestario para poder iniciar el proyecto.

Durante estos meses el equipo de Gobierno liderado por Mónica Arceiz, "no sólo no ha hecho nada al respecto, sino que ha perdido tiempo y, lo que es peor, la cuantía que se tenía destinada puesto que el presupuesto de 2024 se cerró a 31 de diciembre con la partida sin ejecutar". "No es de extrañar esta forma de proceder de que Arcéiz, más centrada en abordar obras improductivas a su capricho y con elevados costes para la ciudadanía de Calahorra, que a satisfacer el resultado de una herramienta de participación ciudadana como es el presupuesto participativo".

"No es la primera vez que Arcéiz desecha premeditadamente un proyecto inversor proveniente de los presupuestos participativos; sin ir más lejos este pasado 2024 eliminó del proyecto 'Revive Cidacos' la parte correspondiente a la creación del área recreativa que resultó ser la propuesta ganadora de los presupuestos participativos de 2021", han afirmado.

"Parece evidente que el gobierno municipal liderado por la alcaldesa solo sabe continuar con los proyectos iniciados por el anterior gobierno local y se manifiestan incapaces de ejecutar los suyos propios". "La falta de un proyecto de ciudad y las continuas decisiones improvisadas de la Sra. Arcéiz y su equipo suponen la vuelta a la parálisis a la que nos tenía desgraciadamente acostumbrados el PP de Calahorra", ha concluido.