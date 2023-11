El PP critica "la desfachatez y el cinismo político de Hermoso de Mendoza respecto a las obras de Cien Tiendas"

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular critica "la desfachatez y el cinismo político de Hermoso de Mendoza en sus declaraciones de hoy respecto a las obras de Cien Tiendas". Señalan que los socialistas "están desautorizados en un tema en el que lo único que demostraron fue irresponsabilidad y una gestión nefasta".

"Ahora es el Partido Popular el que tiene que aportar soluciones tras una gestión deficiente del anterior Gobierno local que ha llevado a una situación muy compleja y que ha causado perjuicios enormes a vecinos y comerciantes de la zona", indican desde el PP.

Durante estos primeros meses de Legislatura, prosiguen los 'populares' en una nota de prensa, "el PP ha demostrado seriedad, transparencia y escucha con los vecinos y comerciantes de la zona a los que se les ha ido informando de cada paso administrativo que se estaba dando".

Así se han acometido obras en la zona para garantizar la accesibilidad y seguridad y corregir las deficiencias existentes. En este sentido los populares recuerdan "las numerosas caídas y reclamaciones patrimoniales que se han producido por la nefasta ejecución que se estaba realizando de las obras".

"Las quejas de vecinos y comerciantes eran constantes mientras el Ejecutivo socialista miraba hacia otro lado y hacía oídos sordos. No hubo responsabilidad política ante unas obras que no se estaban desarrollando adecuadamente, no se adoptaron decisiones rápidas y se obvió la opinión y los datos que aportaban a diario vecinos y comerciantes", indican.

Asimismo, tal y como se ha ido explicando "con absoluta transparencia ante la opinión pública y con los vecinos y comerciantes de la zona, el Gobierno popular encargó un informe externo sobre la ejecución de las obras para completar administrativamente el expediente de resolución del contrato con garantías. Ahora sí, el expediente que se ha remitido al Consejo Consultivo, con un informe externo sobre la ejecución de las obras, está completo".

Hasta ahora el expediente solo contaba con dos causas penales respecto a la ampliación de plazo y a la modificación del proyecto reclamadas por la empresa.

Además, el actual Gobierno popular "está realizando un esfuerzo extraordinario para dinamizar con diferentes actuaciones esta zona mientras se trabaja en el nuevo proyecto".

"El modelo de gestión del PP se basa en la transparencia, el diálogo y la responsabilidad, frente a una nefasta gestión socialista que ha castigado a la principal arteria comercial de la ciudad y en la que fueron incapaces de dar la cara y aportar soluciones", finalizan.