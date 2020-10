El PP critica la situación de la comisaría de Villegas "sin funciones" y afirma que "los vecinos esperan respuesta"

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes la situación en la que se encuentra la comisaría de Villegas, de la Policía Local, "con un solo agente y sin funciones", y ha afirmado que "los vecinos de la zona esperan respuesta" por parte del equipo de Gobierno local al respecto.

Como ha señalado el concejal 'popular', Ángel Sáinz Yangüela, en la comisaría "actualmente sólo hay un agente que presta servicio de lunes a viernes de 7 a 21,30 horas y permanece cerrada las 365 noches del año y todos los fines de semana y festivos".

"Un único agente al que se adscribe para justificar que el centro está abierto. Sin funciones, pero abierto. Estamos hablando de un servicio público esencial, como es el de la seguridad ciudadana, un modelo de comisaría de barrio que durante los últimos años ha demostrado su eficacia y que el Gobierno de Hermoso de Mendoza ha decidido abandonar", ha señalado el edil del PP.

Sáinz ha recordado que el cierre de la comisaría originó denuncias de los colectivos vecinales, de comerciantes, sindicatos policiales, y se recogieron 700 firmas que se entregaron a la concejala de Policía, Eva Tobías. "Se entregaron cuando se inició el estado de alarma pero los vecinos siguen esperando una respuesta a sus peticiones", ha dicho.

Como han explicado los 'populares', los vecinos reclaman que el servicio "en la comisaría se preste en las mismas condiciones en las que se venía realizando".

"La comisaría -ha argumentado- contaba con unos policías adscritos que prestaban el servicio en la zona y conocían la realidad diaria del barrio con un contacto cercano y permanente con los vecinos. Ahora eso se ha perdido pues cada día acude una patrulla diferente a patrullar la zona".

Ha añadido que "a modo de ejemplo, el papel que desde la Comisaría de Villegas se hacía en el seno del proyecto de intervención comunitaria intercultural de Madre de Dios y San José, ya no puede desarrollarse".

"Pero también se ha perdido en operatividad, en rapidez, en los tiempos de reacción ante cualquier requerimiento, incluso en el acceso a la información", ha añadido Sáinz, quien ha señalado que "el cierre de esta comisaría es el mejor ejemplo de que los barrios no importan a Hermoso de Mendoza", por lo que ha concluido que "actualmente la policía de barrio es una gran mentira".

Sáinz ha criticado también "la actitud de la concejala competente de Policía Local, Eva Tobías, que hace dos semanas utilizó el tablón de anuncios de la Comisaría de Ruavieja para colocar un escrito en el que presumía a su juicio de la gestión que está realizando criticando además etapas anteriores, actitud que fue criticada por los sindicatos".

"Allí -ha dicho el edil del PP- se permitía presumir de la incorporación de 31 nuevos agentes, cuando la tramitación se inició en la anterior legislatura. Se permitía presumir de que había descendido el absentismo laboral, cuando los datos son prácticamente los mismos y, además, eso pone en cuestión la profesionalidad de los agentes".

"Allí se permitía presumir de formación en ruidos o violencia de género, cuando es algo que se realiza desde hace muchos años, es una constante. Por cierto, le recordamos que tiene pendiente dar el curso AMOK a toda la plantilla, el curso que enseña cómo actuar con el CNP en caso de atentados masivos indiscriminados", ha señalado Sáinz.

El concejal 'popular' ha denunciado la gestión que está realizando la concejala detallando algunos ejemplos "como la relacionada con las dos únicas renovaciones de vehículos en las que ha participado y que han sido un desastre, la primera en el mes de marzo se retrasó durante tres meses".

En la segunda," realizada ahora, ha habido que devolver los vehículos porque no cumplían con la normativa sobre identificación de los mismos, en concreto, el color de los vehículos no era el reglamentario, pero lo mismo ha ocurrido con los etilómetros y los kits de detección de drogas" y "durante la pasada Navidad no se pudieron realizar numerosas pruebas por carencia de los kits y por falta de homologación de un etilómetro".

Respecto a la gestión de los recursos humanos, que según la concejala no existía y que achacó al anterior Comisario Jefe como motivo para su cese, "recordar que la estructura de Policía Local continúa tal y como estaba".

Los 'populares' han criticado también que "el Gobierno local no haya sido capaz de defender la honorabilidad de tres funcionarios que formaron parte del tribunal de oposiciones al que se acusó de beneficiar a una de las aspirantes".

Ha sumado "que se utilizaran vehículos adscritos para prevenir la violencia de género para otras funciones, entre ellas, para colocar el radar; o que el nuevo radar laser se esté utilizando fundamentalmente en la Circunvalación aunque se explicó que el objetivo era evitar altas velocidades en las vías urbanas para reducir atropellos".

"Y ya por último, el más claro ejemplo de la falta de capacidad de gestión. El pliego del radar laser contemplaba el suministro de un flash infrarojo que iba a permitir el uso del mismo por la noche con el fin de combatir las carreras nocturnas. El radar llegó en febrero, el flash infrarojo, no. ¿Este es el control que tenemos sobre los contratos municipales?", ha finalizado preguntándose Ángel Sáinz Yangüela.