PP defiende decisiones carril bici "cumplen" normativa y oposición critica "incumplimiento", "mentiras" o "mala gestión"

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, del PP, ha defendido este miércoles las decisiones adoptadas con respecto a la eliminación del carril bici con fondos europeos de Avenida de Portugal, rechazadas por el Ministerio de Transportes, mientras que todos los partidos de la oposición municipal -PSOE, Vox, Podemos-IU y Partido Riojano- han criticado al Ejecutiv local por "incumplimientos", "mentiras" o "mala gestión" en este asunto.

Así ha sido en el desarrollo de un pleno extraordinario en el que se ha abordado la 'Resolución definitiva de desestimación de modificación de expediente PRTRMU-21-00092, emitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que afecta al eje ciclista este-oeste, la remodelación de la calle Sagasta y la conexión ciclista y peatonal de la zona industrial a través del puente de la A-13'.

Por parte del Grupo Socialista, a cuya petición se había convocado la sesión, la concejala Eva Loza ha destacado que se trata de un "pleno importante", pedido por el PSOE "tras una situación grave creada por la irresponsabilidad del PP en la gestión de fondos UE", que "incluso puede poner en peligro la estabilidad económica de este Ayuntamiento", con ese cálculo de devolución de dinero que podría llegar a 20 millones de euros.

En palabras de la edil, "han incumplido las normas y han engañado a la ciudadanía pese a saber que las tenían que cumplir, y lo han hecho a sabiendas de las consecuencias".

Ha defendido, en este sentido, la resolución del Ministerio, "perfectamente motivada, y con razones técnico-jurídicas contundentes, y no políticas", ante lo que ha reclamado "asuman consecuencias y no acudan a la vía judicial en la Audiencia Nacional, que es la única vía que les queda, no lo hagan porque tiene escasísimo recorrido".

En respuesta, el concejal de Administraciones Públicas, Francisco Iglesias, ha acusado a los socialistas de "hacer seguidismo al Ministerio" y de "estar dejando a los funcionarios municipales a la altura del barro". "Están contando su verdad, la del pataleo, que noes la verdad de los vecinos de Logroño", ha afirmado.

Ha hecho, en este punto, un recordatorio de que "cuando tomamos posesión, estaban los fondos europeos casi sin desarrollar, sin proyectos, estudios ni licitaciones", citando las Cien Tiendas, la estación de autobuses, San Antón o las Ciudades Conectadas, entre otros, mientras que lo únicoa avanzado, los proyectos del MITMA "estaban al 54% de ejecución".

Por eso, ha subrayado que "al llegar, nos tuvimos que poner el día, después de no engañar en campaña porque dijimos que íbamos a revisar todos los proyectos, lo que cumplimos y empezamos a tomar decisiones". Si bien ha reconocido que no se dio cuenta al Ministerio en el primero momento de eliminar el carril bici de Avenida de Portugal, Iglesias ha apuntado que, acto seguido, se habló con Transportes y comenzaron los contactos "técnicos y políticos, en los que se fue avanzando".

Una situación que ocurrió "hasta cambio en el Ministerio, que se interrumpen los contactos". Con todo, ha seguido relatando que se abrieron procesos participativos, "y con todo lo que se recogió se empezó a trabajar en los proyectos" para luego solicitar los cambios no admitidos ahora, con argumentos del Ministerio que "muestran una tendencia política importante".

Pese a ello, Iglesias ha mantenido que la Ley de subvenciones "admite los cambios reclamados por el Ayuntamiento de Logroño", por lo que insistido en que "defendemos y lo haremos donde haga falta, que cumplimos con las bases".

GRUPOS.

En el turno de grupos, por parte de Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro, que ha considerado que el pleno "está vacío de contenido, solo para ser simples espectadores del 'y tú más'", ha pedido al alcalde que "deje eso de que 'el maestro me tiene manía', y le ha recordado que "ganó las elecciones prometiendo medidas para favorecer los coches, pero se le olvidó decir que Europa no subvenciona modelos del siglo pasado y que habrá que devolver el dinero de no cumplir".

Por eso, le ha criticado que "con la mayoría absoluta, gobierna como si estuviera en su cortijo particular, quita el carril bici, actuando sin comunicación ni autorización, han mentido no solo al Ministerio sino a la ciudadanía". "Sea valiente, no haga los proyectos y devuelva los fondos", ha retado Castro, quien pese a ello, le ha dicho a Escobar que "está aún a tiempo de rectificar, no pare la modernización de Logroño para hacerla una ciudad del siglo XXI".

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha afeado al primer edil que "tras la primera decisión del Ministerio, hizo una epopeya que le salió mal, nadie le compró la historia del malvado ministro que quiere gobernar Logroño", al tiempo que ha cuestionado que el Gobierno local "nos pide lealtad para avalar una decisión que adoptó de forma desleal con el Ministerio, para avalar sus mentiraso para arriesgarnos la peor situación para la ciudad, perder 20 millones".

Por eso, y advirtiendo que "es imposible que para ir contra los intereses de Logroño tenga nuestro respaldo", ha acusado precisamente a Conrado Escobar de "haber sido desleal", frente a lo que le ha reclamado "que rectifique y que anteponga los intereses de la ciudad a su metedura de pata".

Desde Vox, su portavoz María Jiménez ha defendido que "siempre hemos sidos claras, siempre hemos estado en contra de las políticas de movilidad lanzadas desde Bruselas y de la nefasta Agenda 2023", recordando que los proyectos del anterior Gobierno local "iban en esta línea, imponiendo y aceptando dinero de Europa en temas que no eran necesarios para la ciudad".

Así, ha lamentado que "se dejó una ciudad hipotecada y profundamente dividida", lo que llevó al PP a ganar las elecciones con mayoría absoluta "tras lo que se quisieron dar golpes en el pecho eliminando lo anterior, pero sin pensar en las consecuencias". "Un año después, estamos sin alternativas y sin dinero para devolver los fondos. No han gestionado correctamente y parece que la única solución ahora es reponer el carril bici. Han hecho las cosas mal", ha concluido.

En palabras del portavoz del PSOE Luis Alonso, toda esta cuestión "era, es y será algo tan simple como cumplir las normas y dar alternativas que se puedan considerar como tales". Algo en lo que ha acusado al Gobierno del PP de "no saber qué hacer con la movilidad sostenible, no saber cómo gestionar un tema que se ha convertido en esencial, solo tienen retrocesos y revancha, ningún modelo, solo destrucción".

Una situación ante la que se ha preguntado "y ahora qué van a hacer, porque es la hora en la que hay que tomar decisiones, digan qué van a hacer". "¿Van a seguir un camino judicial en la Audiencia Nacional que no va a ir a ninguna parte, van a seguir jugando a la ruleta rusa con millones de euros, o van a seguir con la decisión que cumple la norma?, Hay que ectificar y construir el carril bici. Depende de ustedes pero hay que tomar decisiones", ha instado.

Por último, y en una intervención llena de interrupciones tanto por parte de ediles del PSOE como de parte del público, que ha llevado a la presidenta del pleno a amenazar con el desalojo, el portavoz del Grupo Popular Miguel Sáina ha esgrimido que el modelo de movilidad del anterior Gobierno local, "fue impuesto y excluyente en el peor momento, el postpandémico, implementado con total nocturnidad y alevosía".

Por contra, ha asegurado que "estamos haciendo con los fondos los que las urnas han dictado, avalando un cambio prudente, que devuelve la normalidad y la calma a las calles, un cambio avalado por los técnicos municipales". Y sobre la resolución de Transportes, de la que ha criticado que "lleva el marchamo de Óscar Puente, el ministro más incompetente del desgobierno de Sánchez", ha pedido "responsabilidad, porque hay alternativas".