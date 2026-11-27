La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cirsitina Maiso, y la diputado regional, Alberto Galiana, en comparecencia de prensa - PP

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 2027, para duplicar la deducción por hijo, de forma que si hasta ahora era de 600 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 900 por el tercero y sucesivos, pasarán a ser de 1.200, 1.500 y 1.800, respectivamente, mientras que en los nacimientos y adopciones múltiples, la deducción por hijo se duplicará hasta los 120 euros.

GPP ha presentado este viernes en el Parlamento, a través de su portavoz, Cristina Maiso, y del diputado regional Alberto Galiana, las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y a la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2027.

"Enmiendas que se pueden resumir en dos grupos", ha concretado Galiana: "las relacionados con las políticas de familia y las que tienen que ver con el mundo rural, la agricultura y la caza". "El Grupo Popular defiende un alivio fiscal para que el dinero del contribuyente permanezca lo más posible en su bolsillo", ha indicado.

En este sentido, y además de duplicar la deducción por hijo, "también habrá una nueva deducción para familias numerosas y monoparentales.

Se incorporará una reducción de 200 euros cuando la familia numerosa o monoparental esté clasificada en la categoría general y 400 euros cuando esas familias sean de categoría especial", ha precisado Galiana.

El GPP también reforzará "las colaboraciones con las asociaciones que representan a estos colectivos". Así, "incorporamos una enmienda de adición para que las ayudas a la asociación de familias numerosas pasen de 25.000 a 50.000 euros y, en el caso de las monoparentales, incorporamos una cantidad nueva de 50.000 euros para ayudar a su sostenimiento".

Sobre el otro gran grupo de enmiendas para el medio rural, la agricultura y la caza, "se incorpora la aprobación de la licencia de caza interautonómica y simplificamos las tasas de aprovechamiento de caza, de manera que se permitirá unificar en una sola ficha todos los aprovechamientos de caza en monte de utilidad pública".

El GPP también propone "incrementar el presupuesto destinado a las organizaciones profesionales agrarias, OPAS, en materia de la incorporación de los agricultores al registro de explotaciones agrarias, de manera que, con ese incremento de aproximadamente 33.000 euros frente a lo que ya estaba consignado en el proyecto de ley, facilitaremos que esa labor se realice durante todo el ejercicio, y no tan sólo en el momento en que se solicitan las ayudas a la PAC", ha precisado Galiana También se propone incrementar en 400.000 euros la asignación al Centro Nacional de Tecnología Alimentaria "para que el sector agrícola vea reforzada su actividad en lo que afecta a la investigación y el desarrollo tecnológico".

"En resumen ha concluido Galiana- son enmiendas con un enfoque en el que predominan la sensibilidad social, el alivio fiscal a los contribuyentes, la simplificación administrativa y las ayudas para el fortalecimiento del sector primario en toda La Rioja".