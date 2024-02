PP exige al PSOE que "no genere alarma" con las residencias de mayores y le reitera "que no desaparecen las sanciones"

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP exige al PSOE "que no genere alarma social con las residencias de mayores y le reitera que no desaparecen las sanciones". Además, lamentan en un comunicado de prensa que los socialistas "y su falta de responsabilidad no hacen más que intentar crear una alarma social en La Rioja en un tema, ahora con las residencias de mayores, utilizando falsedades".

"Desde el PP de La Rioja se quiere dejar claro que el que incumpla la norma tendrá su sanción. Es decir que no desaparecen las sanciones en las residencias de mayores y centros de día", aseguran.

Los populares insisten en que el Gobierno de Gonzalo Capellán "ha actuado con rigor y transparencia trasladando sus propuestas al sector, a los sindicatos, compareciendo en el Parlamento o poniendo en marcha grupos de trabajo, entre otras medidas".

"Mientras, el PSOE solo es capaz de criticar por criticar, sin argumentos válidos y sin alternativa alguna, lo que motivó que la mayoría de los riojanos apoyaran al PP en las últimas elecciones autonómicas", indican.

Además, insisten, "el PSOE utiliza una vez más una doble vara de medir en beneficio propio, porque, mientras ahora piden revocar la resolución de las residencias, el Gobierno de Concha Andreu hizo lo mismo en 2021 e incluso las sanciones y los descuentos en facturas a empresas y entidades se eximieron, condición que ahora no se aplica".

El PP quiere aclarar al portavoz parlamentario socialista, Javier García, "que la medida aprobada por el Gobierno de La Rioja es una medida transitoria, provisional y urgente. Y quiere recordarle que no por reiterar mentiras se convierten en realidad. Ni hay amnistía, ni va a verse afectada la calidad en el servicio a los usuarios. Es más, se van a multiplicar las inspecciones y los controles en los centros sanitarios por seis, porque pasan de dos a doce al año".

"Y esto se debe a que la calidad en la atención a los mayores es la prioridad de este Gobierno regional", indican desde el PP.

También recuerdan a los dirigentes socialistas "que este problema no se ha gestado en estos seis meses, viene del pasado, de los últimos cuatro años en los que no se construyeron residencias públicas ni se tomaron medidas para resolver, o al menos paliar, este problema estructural de la falta de profesionales sociosanitarios".

"Pedimos al PSOE que deje de mentir, de alarmar, y de hacer demagogia con un tema tan sensible y una medida que, reiteramos, es excepcional, temporal y controlada que se toma para evitar males mayores, como posibles ERTEs", finalizan.