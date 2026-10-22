El PP de Ezcaray reclama a la Sareb 14 viviendas y un solar vacío, sin uso en el municipio desde hace más de 7 años

Viviendas en Ezcaray bajo el control de la Sareb - PP DE LA RIOJA

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ezcaray llevará al próximo pleno de la Corporación una moción para reclamar al Gobierno de España la puesta a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) de 14 viviendas nuevas, actualmente vacías, y de un solar de la Sareb situados en el municipio que, según los registros municipales, llevan más de siete años sin uso conocido.

La propuesta busca, por un lado, destinar las viviendas a alquiler social o asequible y, por otro, dedicar el solar a la construcción de VPO, con especial atención a las necesidades de los jóvenes que quieren emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en el municipio.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha lamentado que el ayuntamiento lleva casi un año reclamando por escrito, "hasta en cuatro ocasiones", la colaboración del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pero que, de momento, no ha obtenido respuesta de su titular, Isabel Rodríguez.

"Hemos remitido cuatro cartas en el último año, pero todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. Hemos identificado las viviendas y el solar y hemos presentado una propuesta para destinarlos a alquiler asequible y vivienda protegida. La ministra habla mucho de vivienda, pero lo cierto es que sigue sin contestar a un ayuntamiento que le plantea una solución concreta para sus vecinos", ha lamentado Bengoa.

Los populares recuerdan que la Sareb es una sociedad bajo control mayoritario del Estado y consideran que el Gobierno de España debe impulsar una negociación que permita aprovechar estos activos, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, el IRVI y el ayuntamiento.

"Estamos reclamando 14 viviendas nuevas que están vacías y un solar que lleva años sin aprovecharse. Mientras nuestros jóvenes tienen dificultades para encontrar una vivienda y quedarse en su pueblo, estos bienes siguen sin cumplir una función social. Por eso el Gobierno de España tiene que explicar por qué no atiende nuestra petición*, ha sostenido el alcalde.

"Si la ministra defiende la función social de la vivienda, debe demostrarlo con hechos, respondiendo a las cuatro cartas de Ezcaray y sentándose a negociar con nosotros", ha añadido Bengoa.

Los populares precisan que la firma Aliseda, controlada por la gestora de inversión Blackstone, actúa como comercializadora y que la petición se dirige al Gobierno de España por el control estatal de la Sareb y por su capacidad para impulsar los acuerdos necesarios.

La moción solicitará que las 14 viviendas se destinen, tras las comprobaciones técnicas y jurídicas correspondientes, a alquiler social o asequible como residencia habitual y permanente, mediante procedimientos públicos y transparentes de adjudicación.

Asimismo, pedirá que el solar se ponga a disposición del IRVI para estudiar una promoción de Viviendas de Protección Oficial.

La iniciativa cuenta con antecedentes institucionales en este sentido. De hecho, el Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad, el 13 de marzo de 2025 y el 26 de febrero de 2026, sendas propuestas del Grupo Popular para solicitar la puesta a disposición del gobierno riojano, a través del IRVI, de viviendas y solares de la Sareb para alquiler social o asequible y promoción de vivienda protegida.

"Todos los grupos parlamentarios riojanos han respaldado esta petición. Ahora hace falta que ese consenso se traduzca en actuaciones.

Cada vivienda que podamos poner a disposición de nuestros vecinos representa una oportunidad para que una persona o una familia se quede a vivir en Ezcaray", ha argumentado el primer edil.

El Grupo Municipal Popular reclamará una respuesta expresa a las cuatro comunicaciones municipales y solicitará una reunión, en el plazo de un mes desde la recepción del acuerdo, entre el ministerio, el Gobierno de La Rioja, el IRVI, el ayuntamiento y las entidades titulares, para concretar las condiciones de colaboración, así como también un calendario de actuaciones.

"Más de siete años sin uso y cuatro cartas sin respuesta durante casi un año exigen explicaciones. Ezcaray ha identificado los bienes y ha presentado una propuesta. Ahora le corresponde al Gobierno de España responder y colaborar para convertir unas viviendas vacías y un solar desaprovechado en oportunidades para nuestros vecinos", ha concluido el alcalde.