El PP gana en La Rioja, pero no logra romper el empate de dos escaños con el PSOE en el Congreso

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha ganado las elecciones generales en La Rioja, con un 45,66 por ciento de los votos emitidos en esta jornada, frente a 35,73 por ciento de los sufragios logrados por el PSOE. Una diferencia entre ambos de algo más de 17.000 votos que no se han traducido en la gran apuesta de los 'populares', que suponía conseguir el tercero de los cuatro escaños al Congreso que se reparten en la comunidad.

De este modo, dos diputados del PP -Cuca Gamarra y Javier Merino- y dos del PSOE -Elisa Garrido y Raúl Díaz- representarán a la región en la Cámara Baja los próximos cuatro años. La misma proporción que en la pasada Legislatura.

En el caso del Senado, sin embargo, el PP sí ha conseguido tres de los cuatro senadores en juego, arrebatando uno al PSOE. Así, en la Cámara Alta se sentará representando a la comunidad riojana Luis Martínez Portillo, Carlos Yécora y Mar San Martín, por parte del PP, y Concha Andreu, por el PSOE.

La jornada electoral que se ha desarrollado con completa normalidad en La Rioja. En total, 250.213 riojanos y riojanas han podido votar hoy en las Elecciones Generales tras constituirse las 516 mesas repartidas en 253 locales electorales. En cuanto al voto por correo, en La Rioja han sido admitidos un total 19.897 para las Elecciones Generales del 23J.

VILLARROYA BATE SU PROPIO RÉCORD.

Unas elecciones más, el municipio riojano de Villarroya ha sido el primero en votar de toda España y los siete electores llamados a las urnas han ejercido su derecho a voto en 26 segundos.

La práctica da experiencia y los habitantes de Villarroya ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y así ha sido. Siete personas en total, tres están en la mesa; otros tres, de suplentes; y otra persona más.

Así que, para las 8 de la mañana, la mesa estaba perfectamente formada, e incluso algunos ya iban esperando, ante la atenta mirada de medios de comunicación y de muchos curiosos, que ya se acercan al lugar para comprobar si cada vez se puede votar en menos tiempo.

La previsión se ha cumplido: tres segundos menos que en la cita electoral de mayo, entre el regocijo y los aplausos de todos los presentes que, para terminar de celebrarlo, tienen prevista una comida este mediodía, en la que se van a reunir más de una treintena de personas.

LOS CANDIDATOS APELABAN A LA PARTICIPACIÓN MASIVA.

Desde primera hora de la mañana, los candidatos riojanos han realizado visitas a los diferentes colegios electorales para agradecer el trabajo de todos los miembros de las mesas así como a la organización de cada centro y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El mensaje fue bastante común a otras ocasiones. Los cabezas de lista hacían un llamamiento masivo a la participación. Por parte del PSOE, la candidata al Senado, Concha Andreu, apelaba a votar porque "hoy es un día muy importante" para España. Así, indicaba, "animo a todos, hombres y mujeres, los que acaban de cumplir 18 y a los de 100 que acudan todos las urnas para que haya una participación extraordinariamente alta".

La candidata al Congreso, Elisa Garrido, subrayó que los resultados de las elecciones generales de hoy son "cruciales" para toda España y también para la comunidad riojana.

En el caso del PP, su secretaria general y cabeza de lista al Congreso, Cuca Gamarra, animó a todos a votar "desde la serenidad y la reflexión" para que "el futuro sea mucho mejor" mientras que Luis Martínez Portillo -el candidato al Senado- ejerció su derecho a voto en Calahorra donde recordó que "lo importante que es hoy votar" para que España tenga "un Gobierno sólido".

En el caso de Vox, el candidato al Congreso, Jorge Cutillas, ejerció su derecho en Madrid en donde pedía a los ciudadanos votar "para cambiar por fin las políticas y no solo los sillones". Como ha reconocido, por la tarde volverá a Logroño para seguir los resultados con los compañeros.

Además, el candidato al Senado por La Rioja, Ignacio Aquesolo, quiso apostar por el "voto útil" para "dar paso a la España que nos merecemos".

Finalmente, desde Sumar, Diego Mendiola (candiato al Congreso) pidió a la ciudadanía que "vote en positivo y con visión de futuro" y Eunate García (candidata al Senado) realizaba un llamamiento masivo a la participación" en las urnas "por todo lo que nos ha costado".

PARTICIPACIÓN

A las dos de la tarde, la participación en las elecciones generales era del 40,47 por ciento. Cuatro horas después, a las seis de la tarde, La participación alcanzó el 57,11 por ciento del electorado, lo que supone un 0,34 por ciento menos que en los comicios de noviembre de 2019, cuando se situó en el 57,45%.

A partir de entonces, quedaban sólo dos horas de tiempo para cerrar los colegios electorales. Finalmente, al concluir la jornada electoral la participación fue del 74,88%, un porcentaje un 7,92 por ciento mayor que el 66,96 por ciento de los anteriores comicios. La abstención, por su parte, ha sido del 25,11 por ciento, frente al 33,03% de hace cuatro años.

LAS VALORACIONES.

El presidente del PP de La Rioja, Alberto Gailana, ha valorado de forma "positiva" los resultados electorales en la región y ha destacado que los resultados del PP en La Rioja son "los mejores de todos los cosechados en España".

"Hemos ganado con rotundidad", ha defendido a la vez que ha agradecido "el ejercicio de responsabilidad de los riojanos" en las urnas "pese a las fechas elegidas de manera torticera por Pedro Sánchez".

La secretaria general del PSOE riojano, Concha Andreu, ha visto hoy cumplido el objetivo de llevar dos diputados de La Rioja al Congreso y "frenar" a la ultraderecha.

En un ambiente exultante, que distaba del vivido en la sede socialista el pasado 28 de mayo, cuando el PSOE perdió el Gobierno de La Rioja, Andreu ha exclamado: "Nuestro objetivo era llevar dos diputados. Objetivo cumplido y, además, con un incremento de votos".

A continuación, ha sumado otro objetivo conseguido: "La Rioja ha contribuido a frenar a la ultraderecha"; algo que ha destacado porque ese, ha dicho, era "el peor temor para nuestro futuro democrático" y "han bajado diecinueve escaños".

Por su parte, el candidato número 1 de Sumar al Congreso por La Rioja, Diego Mendiola, ha considerado este domingo que la coalición ha conseguido en estas elecciones generales "un buen resultado", además de convertirse en una "fuerza decisiva" que va a ser "clave para formar cualquier Gobierno".

"Nada más empezar la Legislatura hace cuatro años, ya nos daban por perdidos -ha recordado- y hemos demostrado que la gente, cuando tenemos capacidad de decidir, votamos, votamos en conciencia y somos mejores que lo que nos quieren decir muchas veces las encuestas. No es lo más importante el parar a la derecha y a la extrema derecha, la clave es que cualquier Gobierno pasa obligatoriamente por nuestra fuerza política, para condicionar y seguir avanzando en derechos, en libertades".

El cabeza de lista de Vox al Congreso por La Rioja, Jorge Cutillas, ha asegurado que el resultado surgido de las elecciones generales del este domingo es "una sorpresa", que, en todo caso, ha calificado como "nada halagüeña, han sido unas elecciones malas para España y por lo tanto malas para Vox", una formación, ha dicho, que ha sido "demonizada".

Sobre la situación de gobernabilidad que surge de las elecciones de hoy, ha señalado que "ya lo ha dicho declaraciones Rufián, que no se lo van a dejar tan fácil. Ellos van a apostar por la independencia, ya lo ha dicho, que todos los independentistas se van a unir. Yo creo que es complicada la situación, esta vez no van a engañar los independentistas, o hay referéndum o no va a haber Gobierno. No me extrañaría que en unos meses vuelva a haber elecciones", ha concluido.